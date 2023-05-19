Михаил Дегтярев: К 2026 году поддержка ТОС вырастет до 500 миллионов рублей

Количество ТОС в крае к 2023 году достигло 1400. Фото: Kremlin.ru

Будучи опытным политиком, губернатор Михаил Дегтярев хорошо понимает, какие из сфер заслуживают его личного пристального внимания. Так, Хабаровский край находится в числе лидеров в вопросах оказания социальной поддержки мобилизованным и членам их семей. Кроме того, региону успешно дается решение проблем аварийного жилья и импортозамещения экономики. Выполнение многих задач становится возможным благодаря содействию федерального центра, поддержкой которого смог заручиться Михаил Дегтярев, привлекающий их ресурсы для дальнейшего развития.

Однако слова об успехах и больших перспективах должны подкрепляться делом, поэтому в личной встрече Михаила Дегтярева с президентом России Владимиром Путиным губернатор подробно рассказал о положении дел региона по важнейшим направлениям.

Глава региона заявил, что край идет к обещанному удвоению показателя валового регионального продукта. В этом способствует рост промышленного производства, который в прошлом году составил 2,5 процентов, открытие новых производств, наращивание грузооборота, а также рекордные показатели по добыче золота.

Кроме того, на территории Хабаровского края приступили к реализации уникальных проектов.

- В первую очередь, это Малмыжское месторождение меди. Вместе с этим, строятся большой ГОК, вторая очередь Амурского гидрометаллургического комбината, ТЭЦ-4 и БАМ. Но главный проект, не имеющий аналогов - Тихоокеанская железная дорога. Проект серьезный, 140 миллиардов рублей инвестиций вложено. За год построили уже 100 километров путей, а закончить планируем в 2024 году, - сообщил Михаил Дегтярев.

После успешной прокладки железной дороги регион получит доступ к новым залежам и запасам полезных ископаемых. Образцы ископаемых, полезных для России, губернатор презентовал главе государства без камер, чтобы президент озвучил решение о дальнейшей работе в этом направлении.

Не забыл Михаил Дегтярев упомянуть о строительстве порта в районе села Чумикан на 30 миллионов тонн. Сейчас проект дает работу трем тысячам человек, которые трудятся на стройке, а после запуска объект даст 3500 дополнительных рабочих мест.

Хабаровский край преображается не только в экономических показателях, но и во внешнем облике. Большая работа началась с 2020 года по благоустройству региона. Благодаря участию в нацпроектах, инициированных президентом, за три года было обустроено 1000 дворов и общественных территорий. Кроме того, жизнь облегчает введение единой президентской дальневосточной субсидии, которая вносит свой вклад в развитие социальной инфраструктуры.

Все большую роль в благоустройстве территорий берут на себя активные жители края, благодаря инициативе которых все вокруг преображается так, как хочется именно самим жителям. В этом очень помогает механизм работы территорий общественного самоуправления, количество которых растет в геометрической прогрессии.

- В 2020 году у нас их было 850, а сейчас – более 1400 ТОС. Мы выделяем средства на проекты, предложенные жителями, на основе грантовой поддержки. В 2020 году было выделено 50 миллионов рублей, в этом году сумма выросла до 250 миллионов рублей, а к 2026 году планируется дойти до 500 миллионов. Когда просто даешь полную сумму, то люди не чувствуют ответственности, поэтому поддержка оказывается путем софинансирования – государство предоставляет львиную долю средств, а остальное жители либо собирают совместно, либо находят спонсоров. При таком механизме у людей появляется интерес и чувство сопричастности, что заставляет бережнее относиться к тому, что тебя окружает.