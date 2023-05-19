Неприятный прогноз передают на один день, но он будет крайне скверным Фото: Татьяна Коркина

Погода в Хабаровске снова испортится на выходных. Неприятный прогноз передают на один день, но он будет крайне скверным. Всему виной циклон, который выйдет на Хабаровск и затянет небо плотными облаками.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА ВЫХОДНЫЕ

Прогноз в Хабаровске двойственный: суббота (20 мая) будет вполне благоприятным в плане погоды. Осадков не ожидается, воздух днем прогреется до +19 градусов. Лишь во второй половине дня синоптики не исключают вероятность облачности. Она станет предвестников грядущего циклона.

В ночь на воскресенье (21 мая) погода в Хабаровске испортится. Польет дождь, который сохранится в течение всего дня. Небо настолько плотно затянет тучами, что воздух не сможет прогреться. Отсюда и резкое похолодание - днем столбики термометров опустятся до +10 градусов.

ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКЕ

Радует то, что прогноз в Хабаровске обещает быстрый уход циклона. В ночь на понедельник (22 мая) еще могут пройти остаточные дожди. Днем в первый день рабочей недели циклон будет уже на востоке, где-то за Сахалином.

- Погода в Хабаровске днем в понедельник будет без осадков. Практически всю предстоящую неделю дождей не ожидается. Температурный фон будет постепенно повышаться, - прокомментировала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровске на неделю 22-26 мая еще будет уточняться.

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