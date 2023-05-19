Хабаровск станет столицей управления энергосистемами регионов Дальнего Востока

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и председатель правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федор Опадчий Фото: Правительство Хабаровского края

Основной темой рабочей встречи главы региона с председателем правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» Федором Опадчим в Хабаровске стало развитие краевой энергосистемы в контексте реализации действующих и появления новых инвестиционных проектов на территории региона.

Президент России Владимир Путин в своих заявлениях обозначает, что решения по развитию топливно-энергетического комплекса должны учитывать интересы страны и потребности ее жителей, поэтому при их разработке следует смотреть на перспективу нескольких десятилетий. Как отметил губернатор, край работает над выполнением поставленной задачи, заботясь о необходимости появления на территории региона новых энергопроектов, которые позволят обеспечить работу всех крупных инвестиционных проектов.

- Сегодня у нас возводятся электросетевые объекты напряжением 500 киловатт и 220 киловатт для целого ряда промышленных потребителей. В их числе - горно-обогатительные комбинаты, производства по добыче цветных и драгоценных металлов, а также электрификация участка железной дороги в рамках развития Восточного полигона АО «РЖД». И говоря о мощности, мы уже сейчас преодолели планку в 1,5 гигаватта. А к 2030-му, с учетом новых инвестпроектов, нам может дополнительно потребоваться до 1 гигаватта, - пояснил Михаил Дегтярев.

Быть готовым к увеличивающимся потребностям поможет своевременная модернизация и строительство новых генерирующих мощностей. Ключевая роль системного оператора единой энергетической системы в достижении этих целей заключается в грамотном диспетчерском управлении ЕЭС и успешном внедрении программ развития электротехники.

Как заметил Федор Опадчий, новая программа развития единой энергосистемы была утверждена министерством энергетики в этом году. При ее разработке были предусмотрены мероприятия, реализуемые на объектах энергетики края. Так, к 2027 году ТЭЦ-4 дополнится двумя парогазовыми энергоблоками мощностью 205 мегаватт каждый, после чего на покой отправится ТЭЦ-1. Кроме того, третий трансформатор мощностью 60 мегаватт появится в распоряжении Амурской ТЭЦ-1. Энергосистема Хабаровского края является важной точкой для роста электроэнергетики как на Дальнем Востоке, так и по всей стране, и увеличивающиеся объемы энергопотребления свидетельствуют о динамичном развитии субъекта.

Одной из главных причин визита председателя правления АО «СО ЕЭС» в Хабаровский край стало расширение операционной зоны филиала Хабаровского регионального диспетчерского управления. Так, с 1 января 2024 года в полномочия местного управления войдет оперативно-диспетчерское управление технологически изолированными территориальными энергосистемами Камчатского края, Чукотского автономного округа, а также Магаданской и Сахалинской областей. Вместе с энергосистемой Хабаровского края и Еврейской автономной области эти четыре ТИТЭС образуют Тихоокеанское РДУ - именно так в скором времени начнут именовать Хабаровское региональное диспетчерское управление.

После расширения РДУ станет одним из самых крупных в России, а Хабаровск получит статус столицы оперативно-диспетчерского управления энергосистемами всех регионов Дальнего Востока, так как в операционную зону Тихоокеанского РДУ войдут энергосистема Хабаровского края и Еврейской автономной области, а также четыре технологически изолированные территориальные энергосистемы: Сахалинская, Магаданская, Камчатская и Чукотская.

Председатель правления системного оператора рассказывает, как будет функционировать новое региональное диспетчерское управление Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- При этом в Хабаровске находится и наш филиал «Объединенное диспетчерское управление энергосистемы Востока», в подчинении которого находится Тихоокеанское РДУ. Теперь здесь будет осуществляться управление и планирование развития девяти региональных энергосистем на востоке страны. Мы используем кадровый потенциал и технологии, накопленные в региональном диспетчерском управлении, для решения задачи по осуществлению системным оператором диспетчерского управления в изолированных территориях. Те функции, которые сегодня осуществлялись в отношении Хабаровского края, сохранятся, но вместе с тем наращивание операционной зоны увеличит кадровое наполнение, компетенции, и позволит получить новый опыт управления энергосистемами, - пояснил Федор Опадчий.

Результатом расширения операционной зоны станет увеличение числа объектов диспетчеризации почти вдвое - если раньше в управлении находились 2240 объектов, то в новых реалиях количество вырастет до 4106. Это, в свою очередь, отразится и на мощности генерации, которая достигнет 5177,1 мегаватта. А количество субъектов электроэнергетики и крупных промышленных потребителей в границах сформированного Тихоокеанского РДУ составит 41.

Как пояснила первый заместитель председателя краевого правительства Мария Авилова, к вопросу взаимодействия системного оператора и местных властей будет применен комплексный подход.

- Помимо развития самого системного оператора и создания элементов инфраструктуры, для нас важно формирование не только экономических условий, но и кадрового потенциала - ресурса для компаний, которые заходят в регион. По поручению губернатора большие шаги были сделаны для повышения уровня профессионального образования, чтобы мы готовили кадры по всем направлениям. Теперь мы также займемся подготовкой инженерных кадров под потребности и нужды системного оператора и единой энергетической системы России, - рассказала Мария Авилова.