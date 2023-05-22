В Хабаровске началось строительство крупного ЖК «Южный квартал»

Фото: ГК DARS

Один из крупнейших девелоперов России - инвестиционно-строительный холдинг DARS вышел на рынок Дальнего Востока. Строительство компанией DARS ЖК «Южный квартал» положило начало масштабной реализации проектов жилой застройки в Хабаровске.

Фото: ГК DARS

DARS работает на рынке недвижимости и инжиниринга 22 года, реализует крупные проекты жилой застройки в Москве, Волгограде, Уфе, Ульяновске и Кургане. Большинство проектов являются победителями конкурса «ТОП ЖК». Компания занимает 45 место в рейтинге ЕРЗ России по объему строительства - более 300 000 м2 недвижимости, создает высокотехнологичные и сложные проекты, в том числе занимается разработкой и возведением градообразующих социальных объектов (проектирование мостов, строительство набережной, организация зеленых общественных пространств).

Фото: ГК DARS

Первый в Хабаровске проект инвестиционно-строительной группы компаний DARS вышел на финишную прямую: началось активное строительство и открылись продажи в ЖК «Южный квартал». Первые сделки уже заключены, жители Хабаровска приобрели квартиры по программе «Дальневосточная ипотека» по 1,7% годовых при поддержке «Сбербанка».

ЖК «Южный квартал» - это комплекс из пяти домов высотностью от 10 до 24 этажей, который строится в Индустриальном районе Хабаровска на улице Малиновского.

Фото: ГК DARS

Общая площадь жилья - свыше 58 тысяч квадратных метров, 1 250 квартир.

ЖК «Южный квартал» размещен на 4,4 гектара недалеко от ТРЦ «Южный» - комплекс получит большие дворовые пространства и развитую инфраструктуру. Жилье строится в соответствии с современными стандартами и рекомендациями Минстроя РФ, отмечают в пресс-службе компании.

Фото: ГК DARS

По контракту застройки территории 103 квартиры с ремонтом в «Южном квартале» выкупаются администрацией Хабаровска для переселения из аварийного жилья по госпрограмме по фиксированной цене. В одном из домов будет открыт участковый пункт полиции, помещение под него зарезервировано.

Ввести в эксплуатацию все пять домов в компании рассчитывают до конца 2026 года.

- Все дворы на территории комплекса будут закрытыми, оснащенными видеонаблюдением, с современными детскими и спортивными площадками, предусмотрено создание площадки для выгула собак. «Южный квартал» будет современным комфортным жилым комплексом с безбарьерным входом в подъезд, парковочными местами за пределами двора, разнообразием планировочных решений, современным дизайном мест общего пользования и фасадов, - рассказал коммерческий директор по жилой недвижимости компании DARS Дмитрий Софронов.

Кроме того, ГК DARS реализует в Хабаровске еще один проект, осваивая участок площадью 30 гектаров - ЖК «Живописный сад» на 225 тысяч квадратных метров жилья. Застройщик сообщил о выходе на земляные работы по проекту. Строительство стартует в текущем году.

Фото: ГК DARS

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Проектная документация: https://наш.дом.рф/сервисы/единый-реестр-застройщиков/застройщик/15991

Сайт: https://dars-development.ru/projects/Yuzhny_kvartal