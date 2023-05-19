Алексей Чекунков: Доходы Северного морского пути позволят создать новое качество жизни в российской Арктике

План развития СМП до 2035 года представлен пятью основными разделами Фото: Андрей Михайлов

В ходе очередного совещания главы государства с членами Правительства участники заслушали доклад о развитии Северного Морского Пути, презентованный министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексея Чекункова.

Согласно данным, представленным в докладе, за последние 10 лет грузопоток по СМП вырос более, чем в восемь раз, составив по итогам 2022 года 34 миллиона тонн. Стремительно растущие показатели позволяют говорить о Северном морском пути, как о главном транспортном коридоре, по которому на мировые рынки поступают нефть, минеральные удобрения, металлы и сжиженный природный газ.

Объем инвестиций в реализацию плана до 2035 года составит 1,8 триллиона рублей, из которых федеральный центр выделит 620 миллиардов рублей, 407 миллиардов рублей поступят из внебюджетных инвестиций, а еще 764 миллиарда – потребность, которая должна быть проработана в рамках бюджетного процесса.

- Развитие Северного морского пути - это, безусловно, один из очевидных стратегических приоритетов. И здесь, наверное, не стоит нам экономить и что-то сокращать исходя из текущей конъюнктуры. Хотя и текущая конъюнктура дает нам основание рассчитывать на то, что все наши проекты такого характера будут реализовываться, - отметил президент Владимир Путин.

Утвержденный план развития СМП был разбит на пять основных разделов. С помощью трехсторонних соглашений с ведущими арктическими компаниями, а также привлечения грузов от новых проекта и развития каботажных перевозок будет сформирована грузовая база. Строительство и модернизация 14 портов и терминалов на территории от Мурманска до Владивостока станет основой для создания наземной транспортной инфраструктуры. Далее, согласно утвержденным планам-графикам, появится ледокольный и транспортный флот, в составе которого будут задействовано 153 судна.

После создания флота необходимо озаботиться об обеспечении безопасного судоходства по СМП, что планируется реализовать с помощью наращивания спасательных и медицинских резервов. Так, 16 новых аварийно-спасательных судов заступят на дежурство в акватории СМП на период с 2023 по 2025 годы. Также по всему СМП будут дежурить 13 вертолетов вместе с ледоколами. Большую роль также играет налаживание логистики. По поручению президента России, основные полномочия по управлению судоходством на СМП были собраны в Росатоме. Взаимодействие организации с правительством позволит выработать единую экосистему, безопасную для моряков и прозрачную для управленцев.

- Развитие Севморпути принесет государству значительные дополнительные доходы, которые позволят создать новое качество жизни в российской Арктике. Объем налоговых поступлений в бюджет до 2035 года от проектов вдоль СМП должен составить более 16 триллионов рублей, - сообщил Алексей Чекунков.

Исполнение плана координируется Государственной комиссией по развитию Арктики под руководством полпреда президента в ДФО Юрия Петровича Трутнева, который, в свою очередь, докладывает о положении дел премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.