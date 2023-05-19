Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обсудил подготовку к проведению ЕГЭ

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поучаствовал в родительском собрании Фото: Администрация Хабаровска

Расширенное родительское собрание прошло в актовом зале гимназии №6. Помимо родителей и учителей участие в нем принял глава города Сергей Кравчук. Темой мероприятия стала подготовка к проведению итоговой аттестации в 2023 году.

Такой формат собраний позволяет не только проинформировать родителей о правилах и основных моментах сдачи экзаменов, но и помочь выпускникам справиться с волнением перед аттестаций. Только совместными усилиями школы и родителей ребенок сможет пройти этот путь достойно.

Всего для сдачи единого государственного экзамена в Хабаровске зарегистрированы 3191 человек, в том числе выпускники прошлых лет. В 2023 году на территории города организовано 23 пункта проведения, в которых с 26 мая по 1 июля будут сдавать выбранные предметы.

- Ежегодно выпускники наших школ стабильно показывают высокие результаты. В 2022 году 29 выпускников получили 100 баллов. У 184 человек - аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении». В этом несомненная заслуга и педагогов, и родителей, и самих ребят. Более 80% выпускников прошлого года поступили в вузы Хабаровского края и других регионов, - отметил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Родители не упустили вохможности задать градоначальнику волнующие их вопросы, в частности о мерах безопасности и санитарии.

По словам главы города, все экзамены будут проходить в соответствии с санитарными нормами и рекомендациями Роспотребнадзора. На входах будут проводить бесконтактное измерение температуры и обработку рук дезинфицирующими средствами.

Сергей Кравчук также рассказал о том, что администрация города готова оказать содействие в заключении целевых договоров для поступления в вузы.

- Важно, чтобы дети знали - у них есть родной город, и столько ещё всего предстоит сделать на его благо. Желаю им удачи на пути к мечтам и успешной самореализации, - резюмировал Сергей Кравчук.