«Я же нравлюсь вам?»: бизнесвумен из Комсомольска, победившая рак, получила премию «Прорыв года» за поддержку онкобольных

Татьяна Агафонова победила рак, стала примером для многих женщин и победила в премии "Прорыв года" Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Она столкнулась лицом к лицу со страшным диагнозом, осознала и прожила самый тяжелый период в жизни, но не приняла болезнь, а беспощадно победила ее, и гордо подняв голову, продолжает идти к своим мечтам и целям. Комсомольчанка Татьяна Агафонова не просто победила рак, она громко рассказала об этом недуге, показала другим, что такой диагноз - не приговор, и даже после химии можно оставаться красивой и эффектной. За свою блогерскую работу женщина была номинирована на премию «Прорыв года» в Москве и стала победительницей в номинации «Благотворительность».

Татьяна заболела год назад, но победила страшный недуг Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Ни дня в платке, всегда с красивым макияжем

Татьяна успешная предпринимательница, владелица сети модных магазинов, мама двоих детей, и любящая супруга. Около года назад она узнала о своем диагнозе - рак правой молочной железы. Это известие повергло молодую женщину в шок, Татьяна отказывалась верить в происходящее, а затем у нее началась депрессия. И это состояние вполне нормальная реакция, ведь невероятно сложно принять, что шикарная внешность сильно изменится, химиотерапия лишит длинных красивых волос, ресниц, бровей, а кожа серьезно попортится.

Но Татьяна смогла справиться, выйти из этого состояния, победить свои страхи и жить так, как хочет она сама. Женщина прошла лечение, химиотерапию, да, ее внешность в тот момент изменилась, но она ни одного дня не проходила с платком на голове, а наоборот, носила парик, делала макияж, и гордо сражалась с недугом.

Даже после химии женщина выглядела потрясающе Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Лечиться, чтобы жить, а не выживать

Татьяна уехала на запад, после операции лечилась в Москве, врачи говорили, что она очень стойко справляется с болезнью, всегда позитивная и активная, и об этом нельзя молчать. Тогда женщина решила, что будет рассказывать подписчикам о каждом этапе своего лечения, и, конечно, о своей насыщенной и полной радости жизни.

- Я не вела блог, не было никакого личного бренда, все изменилось, когда встала на путь лечения, и мне все стали говорить, что прохожу это очень и очень достойно, и они не видели таких пациентов. Сначала, конечно, пропала из соцсетей, а потом появилась и заявила, что я вот такая сейчас, что у меня рак, и что лечусь. Онкобольные женщины стали следить за блогом, а затем и сами перестали скрывать свой недуг, - рассказывает Татьяна.

Татьяна рассказывала, что можно сохранить груди при онкологии молочных желез, бесплатно поставить импланты, получить квоты на лечение. На вопрос о том, как же перестроить себя, выйти из апатии и депрессии после того, как диагностировали рак, заново научиться любить себя и свою жизнь, женщина отвечает, что волшебной пилюли нет.

- Я бы посоветовала в первую очередь, найти пример для себя, набрать по хештегу онкоблогеров и начать следить за их жизнью, заряжаться их энергией. А еще, каждой женщине важно почувствовать себя красивой, поэтому хорошим подспорьем станет поход на индивидуальную фотосессию, получить удовольствие от процесса, и сделать ретушь фотографий для себя-любимой.

Татьяна Агафонова победила в номинации "Благотворительность" Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Женщине важно чувствовать себя красивой

Даже в период лечения комсомольчанка жила полной жизнью, ходила по фотосессиям, участвовала в интересных проектах, улыбалась и дарила другим людям лишь позитивные эмоции. На съемках фотографы не верили, что прямо сейчас она лечится от онкологии, другие ее считали моделью и просили адреса соцсетей. В больнице пациенты думали, что она просто посетитель, а когда узнавали, что она тоже проходит лечение, то восхищались ее настроем.

- При такой болезни, химиотерапии, год может улететь из жизни, как любят говорить врачи - волосы - не зубы, отрастут, но мне было важно чувствовать себя красивой, и я делала для этого все, и этот год для меня не улетел, он был максимально интенсивным и очень продуктивным. Я везде со всеми знакомилась и общалась, рассказывала, как хожу на химию, и что при этом классно выгляжу, и девчонок это начало подвигать проходить химию, хотя не все на нее ранее решались.

Впереди у комсомольчанки много крутых проектов Фото: предоставлено редакции героиней публикации

Первые победы

Собственный онкоблог – это лишь начало большой работы дальневосточницы. Женщина провела в Комсомольске форум, где подняла вопросы диагностики рака с врачами, ход лечения, и обсудила с участниками самое важное - как справиться. Это мероприятие получило хороший отклик у аудитории, на него приходили не только онкобольные женщины, но и их родственники, которые тоже были растеряны.

- Провела на благотворительной основе, без цели какой-то наживы. Все было сделано бесплатно. Нашла помещение, спонсора, договорилась с УЗИ-центром о скидках на процедуру, и это прошло круто и интересно. Летом я проведу уже более масштабный форум на Дальнем Востоке, уже веду переговоры с докторами из Москвы, они выступят для наших регионов. А в конце лета меня пригласила на подобное мероприятие на Камчатке, там тоже проведем.

Всего несколько дней назад Татьяна окончила курс лечения в Москве и вернулась домой, рак отступил. В столице, в отличие от регионов, этой проблеме уделяют огромное внимание, проводят форумы, реализуют проекты, запускают флешмобы. Женщины объединяются и вместе переживают болезнь, общаются, поддерживают друг друга. Именно такого же отношения Татьяна хочет и для своего региона - Хабаровского края, чтобы женщины получали нужную поддержку, жили полноценно.

- Я была в Мытищах, в Подмосковье, онко-пациентки здесь собрались и станцевали зумбу, устроили флешмоб. Они были в футболках с надписями «рак - не приговор». Здесь много классных проектов, девочкам устраивают дефиле, фотосессии, делают макияж. И все это направлено на поддержку женщин с онкологией.

Прорыв года

За время лечения Татьяна бывала на разных мероприятиях, знакомилась с интересными людьми. Женщина легко сходится с людьми, открывает любые двери, а когда люди узнают, что она лечится от онкологии, и при этом остается на таком позитиве и энергии, то просто приходят в восторг. Ее эффектная внешность и желание жить в итоге привели на модную премию «Прорыв года». За свою блогерскую работу по теме поддержки онкобольных женщин Татьяна стала победительницей в номинации «Благотворительность».

- Началось все с того, что я ходила здесь на съемки, на фотосессии, знакомилась с разными людьми, общалась, все спрашивали, кто я и чем занимаюсь, и у меня сложился такой круг общения из людей с разных каналов. Меня приглашали в фотопроекты. А затем, мне позвонили организаторы премии и сказали, что наслышаны и хотят видеть на премии. Это им интересно, тема женского здоровья, и поэтому я им тоже была интересна как пример.

Стоя на сцене и получая заслуженную награду, Татьяна открыто заявила, что вот она, без ресниц и волос, с ожогами на теле, но она такая - эффектная и красивая, уверенная в себе. «Я же нравлюсь вам?!» - сказала женщина, и тогда зал встал и зааплодировал.

На премии Татьяна Агафонова получила возможность разместить собственные статьи в четырех номерах модного журнала «Moda Topical», который выпускает Оксана Федорова. На страницах издания дальневосточница поднимет тему поддержки женщин с онкологией, расскажет о своей жизни, о том, как она сама боролась с болезнью, о том, как всегда оставаться красивой и уверенной, а также о бизнесе.

Татьяна стала интересна людям в столице, потому что тема рака очень острая, востребованная, мало, кто открыто о ней говорит, мало, кто дает мотивацию и надежду. А дальневосточница стала тем ярким примером для миллионов женщин, который так был необходим ей самой еще в начале лечения. Сейчас ее больше всего волнуют женщины из регионов, которым особенно нужна эта поддержка и стимул, именно поэтому форумы Татьяна проводит на своей родине.