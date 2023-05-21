Где дети Хабаровского края смогут отдохнуть в этом году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Каждый год родители школьников задумываются о том, чем занять ребенка летом. Чаще всего детей отправляют в оздоровительные лагеря. В этом году у школьников из Хабаровского края есть возможность провести лето в 415 детских лагерях. Рассказываем, что важно знать при организации летних каникул для своего ребенка.

Где можно отдохнуть школьникам из Хабаровского края в 2023 году

В реестр министерства образования и науки Хабаровского края включено 415 детских лагерей. В том числе, загородные центры, лагеря с дневным пребыванием на базе школ, учреждений допобразования, спорта и культуры. Помимо прочих в этом году в Сикачи-Аляне будет работать краевой палаточный лагерь.

Именно в Хабаровском крае будет работать 16 загородных лагерей вместимостью порядка 3,5 тысячи детей.

- В летний оздоровительный сезон мы запускаем свой лагерь в Приморском крае - Дружина «Азимут» Краевого детского центра «Созвездие». В нем будут реализованы проекты спортивной, художественной, социально-гуманитарной направленностей: «Море кино», «Семья на каникулах», «Морской хит», - сообщили в минобре.

Хабаровский край получил 78,5 миллиона рублей на создание четырех современных корпусов. Новые объекты появятся в краевых оздоровительных организациях: Дружина Бонивура краевого детского центра «Созвездие» и в центре активной молодежи «Шарголь», в Комсомольском районе.

Кто может получить компенсацию за путевку в детский лагерь

В Хабаровском крае частично компенсируют стоимость детских путевок в летние лагеря. Получить ее могут семьи, в которых есть дети от 6 до 18 лет. Если ребенок едет в лагерь, расположенный в Хабаровском крае, то возместят за путевку 11600 рублей. За путевки в лагеря других регионов родители могут получить компенсацию в 6450 рублей.

Опекуны, попечители и приемные родители могут рассчитывать на компенсацию в 12890 рублей, независимо от региона отдыха.

Кто может получить путевку в детский лагерь бесплатно

Некоторые категории граждан могут получить путевки бесплатно. К ним относятся дети из малоимущих семей, дети-инвалиды, дети из семей, которые находятся в социально опасном положении, а также дети военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, погибших на военной службе.

- К льготным категориям с апреля текущего года также отнесены семьи граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также принимающих на добровольной основе участие в специальной военной операции.

Обратиться по вопросам льготных путевок жители Хабаровского края могут в центр соцзащиты населения.

Как выбрать лагерь

Дети из Хабаровского края могут выбрать лагеря разной направленности. Чаще всего школьники предпочитают техническое и художественное направление. Это детские объединения: «Конструктор», «Программист», «Робототехник», «Графический дизайн», «3D моделирование», «Ландшафтный дизайн».

Помимо этого, есть и узконаправленные смены, например «Физики», или «Медики». В лагерях можно понять, к какой профессии ребенок больше склоняется. А еще, каникулы можно проводить в школах на базе ссузов и вузов.