Делать много, делать надежно: набирает обороты ремонтная кампания 2023 года

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ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

В 2023 году на Хабаровской ТЭЦ-1 будут выполняться ремонты основного и вспомогательного оборудования. Запланировано восемь капитальных ремонтов паровых котлоагрегатов и три - турбоагрегатов. Также намечен ремонт генератора. Всего в рамках ремонтной кампании 2023 года планируется заменить более 500 т поверхностей нагрева котлов, 160 т деталей трубопроводов высокого давления.

Энергетикам предстоит в соответствии с графиком выполнить мероприятия по продлению ресурса работы основного оборудования. Учитывая существенные объемы запланированных ремонтов, уже с января энергетики приступили к работе: выполняются сверхтиповые объемы работы на котлоагрегате №7, ТП-170-100 №2, в феврале выводится в ремонт котлоагрегат БКЗ №6. По итогам реализации ремонтной кампании 2023 года ожидается существенное повышение надежности работы генерирующего оборудования, улучшение экологических показателей в период прохождения зимних максимумов нагрузок.

- Масштабная ремонтная кампания проводится для повышения надежности и эффективности работы оборудования, продления ресурса его работы, - рассказывает начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Хабаровской ТЭЦ-1 Александр Францев. - Подготовку к ней мы ведем заранее. В этом году запланирован большой объем работ, который нам необходимо выполнить в достаточно сжатые сроки. Всего на ремонтную кампанию ХТЭЦ-1 будет направлено более 1,5 миллиарда рублей.

На Хабаровской ТЭЦ-2 энергетики вдохнут вторую жизнь в котел. Ключевой ремонт на станции стартует в начале апреля. Специалисты проведут работы на водогрейном котле №9. С 1997 года он наработал более 63 073 часов. Планируется заменить конвективные поверхности нагрева котла в объеме 64 т. Также на станции проведут текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования. Запланированы работы по замене кровли главного корпуса и ремонт водозаборных сооружений.

Также ремонт оборудования предстоит трем котельным Хабаровского края. На Ургальской котельной (Верхнебуреинский район) запланированы ремонты основного оборудования. В 2023 году обслуживание затронет три паровых котла. Помимо этого, энергетики проведут замену надземной части трубопровода протяженностью 200 м: от котельной до теплораспределительного пункта в поселке. Еще намечен ремонт внутриплощадочных сетей и линии ГЗУ. На Волочаевской котельной в Хабаровске проведут шесть плановых ремонтов основного оборудования. На Некрасовской котельной в пригороде краевой столицы также выполнят обслуживание шести котлов.

- Ремонтная кампания стартует в первых числах апреля, а завершится осенью этого года. Ее цель - повысить надежность оборудования для безаварийного прохождения отопительного сезона 2023/24, - рассказал начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Хабаровской ТЭЦ-2 Андрей Тирский.

Энергетики Амурской ТЭЦ-1 также готовятся к масштабному ремонту основного и вспомогательного оборудования станции. На ремонтную кампанию в этом году направят более 670 миллионов рублей. В 2023 году запланировано четыре капитальных ремонта, три расширенных и девять текущих. Кроме того, в планах приступить к выполнению работ по реконструкции градирни и вагоноопрокидывателя.

По словам главного инженера Амурской ТЭЦ-1 Максима Агуленко, в ходе капремонта турбоагрегата №3 проведут замену 23-й ступени ротора низкого давления. В капитальный ремонт турбогенератора №2 предстоит ответственная работа - она начнется 27 марта и продлится около шести месяцев. Ремонтная кампания на ТЭЦ уже стартовала. В конце февраля завершен ремонт котлоагрегата №4: выполнены необходимые типовые работы, а также произведена замена элементов главного паропровода котла.

- Основной целью ремонтной кампании Амурской ТЭЦ-1 является обеспечение надежной и экономичной работы энергетического оборудования для бесперебойного снабжения тепловой и электрической энергией жителей города Амурска, - отметил Максим Агуленко.

Для выполнения работ привлечены специалисты АО «ХРМК», а также другие подрядные организации. Кроме того, задействован собственный ремонтный персонал.

В перспективе до 2026 года на Амурской ТЭЦ-1 планируют нарастить объемы ремонтов, направленные на повышение экономичности и надежности оборудования. Поэтому решение генерального директора АО «ДГК» Константина Ильковского об увеличении численности собственного ремонтного персонала считают исключительно верным. С новыми силами (ремонтный штат увеличен на 21 единицу) энергетики постараются привести вспомогательное оборудование в достойное состояние в минимальные сроки.

ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Специалисты АО «Хабаровская ремонтно-монтажная компания» начали капитальный ремонт котлоагрегата №7 Артемовской ТЭЦ. Работы продлятся до середины лета. За этот период будут заменены порядка 40 т поверхностей нагрева, 67 т воздухоподогревателя, 27 т газоходов. Так, специалисты обновят верхний ярус воздухоподогревателя первой ступени, водяной экономайзер первой ступени, гибы главного паропровода, электродвигатель дымососа, газоход и другие металлоконструкции и поверхности нагрева.

В 2023 году силами подрядной организации АО «ХРМК» планируется выполнить 42 капитальных, 14 средних и 221 текущий ремонт на оборудовании энергообъектов ДГК. Артемовский и Партизанский районы Приморских тепловых сетей уже вовсю готовятся к ремонтной кампании. Основные работы пройдут с мая по октябрь. Планы мероприятий традиционно включают в себя проведение гидравлических испытаний и ремонты теплотрасс по их итогам. Помимо этого, энергетики заменят участки теплотрасс и восстановят тепловую изоляцию на сетях. В ходе ремонтной кампании этого года в рамках реализации «Программы снижения потерь тепловой энергии» в Артеме планируется восстановление порядка пяти километров теплоизоляции на сетях. Собственными силами планируется восстановление тепловой изоляции в Артеме и Партизанске общей протяженностью 500 м. В Артемовском и Партизанском городских округах также будет произведена работа по замене участков трассы на разводящих тепловых сетях: более 1,2 километра в Артеме и около 780 м в Партизанске.

При определении приоритетности ремонта на участках трасс энергетики, в первую очередь, отдают предпочтение сетям с продолжительным сроком эксплуатации, ремонт на которых чаще всего ранее не производился. Так, например, крупная работа ожидает энергетиков в одном из районов Артема на улице Севастопольской: здесь заменят трубопроводы диаметрами 530 и 273 мм. Работа будет объемной и не без сложностей: трасса располагается под дорожным полотном одной из крупных улиц города.

Приморские тепловые сети выполнят 23 плановые перекладки участков магистральных тепловых сетей в 2023 году во Владивостоке. С мая по октябрь работы будут вестись в разных районах города. Самыми масштабными станут перекладки на улицах Русской, Интернациональной, Пушкинской. Всего планируется заменить более шести километров теплосетей и восстановить более 1,5 километра тепловой изоляции во Владивостоке. Помимо этого, ремонтные работы пройдут и на всех теплоисточниках предприятия. Все котлы Владивостокской ТЭЦ-1, котельных «Северная» и «Вторая Речка» в 2023 году перед несением максимальных нагрузок в осенне-зимний период пройдут полный цикл ремонтных работ.

Большие объемы ремонтных работ планируется выполнить на одном из котлов в котельной «Северная». Здесь произведут замену поверхностей нагрева: фронтового, левого и правого экранов топки, а также верхнего яруса конвективного четвертого блока. Ремонт затронет и дымовую трубу Владивостокской ТЭЦ-1: будут произведены внутренние и внешние работы разного уровня сложности. Энергетики произведут маркировочную покраску, восстановят работу сигнальных огней, отремонтируют лестничные пролеты, а также произведут ремонт футеровки внутренней части трубы и кирпичной части газохода. Ремонт дымовой трубы начнется в июне. К началу работ уже будут подготовлены и доставлены все необходимые материалы.

- Организации, имеющие право на обследование строительных конструкций зданий и сооружений, раз в пять лет проводят обследования и мониторинг технического состояния дымовых труб, - рассказал начальник отдела подготовки и проведения ремонтов СП «Приморские тепловые сети» Андрей Крищенко. - По результатам обследования нам выдают рекомендации по устранению выявленных замечаний. Данные ремонты являются устранением замечаний по результатам таких обследований.