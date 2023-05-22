Михаил Дегтярев: Этим летом мы охватим организованными формами отдыха более 80 процентов школьников Хабаровского края

Около 120 тысяч детей Хабаровского края смогут отдохнуть летом в лагерях Фото: Правительство Хабаровского края

Очередное заседание президиума краевого правительства под председательством губернатора Михаила Дегтярева посвятили организации детского летнего отдыха в 2023 году. Летние каникулы готовятся с пользой провести порядка 120 тысяч ребят в крае.

Губернатор в начале обратил внимание, что регион заботится о создании условий для отдыха и оздоровления детей с помощью организации соответствующей инфраструктуры, включающей работу по развитию талантов и повышению уровня образования.

- Президент страны Владимир Владимирович Путин подчеркивает, что детский отдых должен стать максимально доступным, поэтому мы продолжаем развивать инфраструктуру отдыха и досуга для наших детей. Так, в текущем году мы увеличили количество лагерей на семь единиц, - пояснил Михаил Дегтярев.

Таким образом, число лагерей, которые, по словам министра образования и науки края Виктории Хлебниковой, с 1 июня откроют свои двери, достигло 422 организаций, среди которых загородные центры, пришкольные площадки, а также лагеря отдыха. Новые объекты появились на территории Николаевска-на-Амуре, Аяно-Майского, Ванинского и Солнечного районов.

Кроме того, регион попал в федеральную программу модернизации объектов детской инфраструктуры, что позволило пополнить четырьмя просторными корпусами краевые учреждения КДЦ «Созвездие» в районе имени Лазо и центр для активной молодежи «Шарголь» в Комсомольском районе. Корпуса дадут еще 208 дополнительных мест, в том числе для ребят с нарушением опорно-двигательного аппарата.

Губернатор заметил, что край популяризирует не только детские лагеря.

- В регионе разворачиваются профильные объединения, временное трудоустройство, походы, экскурсии. С таким комплексным подходом этим летом мы охватим организованными формами отдыха более 80 процентов школьников. Для поддержки наших семей региональное правительство предоставляет компенсацию стоимости путевок, не учитывая при этом размер семейного дохода, - отметил Михаил Дегтярев.

Сумма компенсации для лагерей в Хабаровском крае составляет 11601 рубль, а за нахождение в загородных учреждениях других субъектов страны семья сможет вернуть 6446 рублей. Детям из семей мобилизованных и добровольцев - участников СВО путевки предоставляются бесплатно.

Немаловажный вопрос, освещенный на заседании - обеспечение безопасности жизни и здоровья детей, за что поручено отвечать руководителям органов местного самоуправления, надзорных и контрольных органов, министерства образования и науки края.

- Существуют требования пожарной безопасности, безопасности на воде, которые должны неукоснительно соблюдаться. Все проверки должны быть проведены в срок. Здесь, коллеги, нет никаких мораториев. Когда речь идет о жизни и здоровье детей, то проверяем всех и по полной! - распорядился губернатор.

В конце совещания глава региона также поручил ответственным завершить к началу работы организаций разработку правил нахождения на территории лагеря, включая ограничения по доступу к береговой полосе водных объектов.