Илья Немиш: Предпринимателям важно ощущать уверенность во властях Хабаровского края

На территории Хабаровского края реализуются уникальные для страны инвестиционные проекты. Фото: Kremlin.ru

Если выпадает возможность лично встретиться с президентом страны, то это время нужно использовать максимально эффективно. Поэтому губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в рамках личной встречи с Владимиром Путиным успел емко и полновесно представить главе государства картину по основным направлениям развития региона.

Сегодня край без преувеличения является Восточной столицей России, олицетворяя ее величие на Востоке, и в ходе доклада губернатор продемонстрировал потенциал субъекта, где реализуется множество проектов, строятся самолеты и корабли. Хабаровский край в своем развитии фактически получил второе дыхание, и происходит это под чутким контролем главы государства.

- Президент много внимания уделяет Хабаровскому краю, и в этом году уже второй раз принимает Михаила Владимировича. Безусловно, хорошим знаком является тот факт, что регион находится в фокусе внимания у всех федеральных органов власти. Многое было сказано о промышленности, ведь ВПК в нашем регионе имеет большой потенциал в нынешнее время. Все это оказывает мультипликативный эффект на всю экономику региона, а также, соответственно, и на бизнес - как на малый, так и на средний, - рассказал «КП» - Хабаровск» Илья Немиш, сопредседатель совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата Хабаровского края.

Губернатор сообщил, что край поступательно движется к обещанному удвоению ВРП за пять лет губернаторского срока. Показатели увеличиваются за счет роста промышленного производства, открытия новых производств и добычи полезных ископаемых.

Большую роль играют крупные инвестиционные проекты, реализующиеся на территории края: Малмыжское месторождение меди, большой Горно-обогатительный комбинат, а также один из самых весомых проектов - уникальная Тихоокеанская железная дорога, в строительство которой вложено 140 миллиардов рублей. По словам Михаила Дегтярева, после завершения объекта в 2024 году край получит доступ ко многим залежам и запасам полезных ископаемых.

Регион непрерывно продолжает работу по повышению инвестиционной привлекательности, и одобрение деятельности края главой государства показывает, что все больше инвесторов смотрит в действительно правильном направлении.

- Во время внешних угроз и призрачного горизонта планирования, для жителей региона и для предпринимателей, осуществляющих деятельность в Хабаровском крае, важно ощущать уверенность в региональной власти. А такое внимание со стороны президента даже подстегивает к работе в регионе, - добавил Илья Немиш.