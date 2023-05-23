2023 год начали с хорошими показателями: курс Хабаровского края одобрен президентом России

Регулярные встречи губернатора с президентом свидетельствуют о доверии к действиям Хабаровского края. Фото: Kremlin.ru

Встречи губернатора Михаила Дегтярева с главой государства Владимиром Путиным в очном формате проходят с завидной регулярностью, что, впрочем, закономерно. Хабаровский край сегодня имеет неоценимое значение для дальнейшего развития всей страны, поэтому положение дел в таком важном субъекте необходимо держать под контролем. В свою очередь, положительная оценка президентом России курса, реализуемого на территории региона, позволяет краю ощущать уверенность во всех своих начинаниях.

Уже традиционно на встречу с главой государства Михаил Дегтярев приехал с конкретным и проработанным перечнем вопросов, в которых необходима поддержка Владимира Путина и выделение дополнительных федеральных средств. Но прежде губернатор поделился успехами, которых уже удалось добиться в социально-экономической сфере, здравоохранении и образовании.

- Прошлый год и первый квартал этого года мы закончили с хорошими показателями. Мы зафиксировали промышленный разворот и торговый разворот на Восток, а экономика края показала свою устойчивость благодаря вашим решениям, правительства и нашей работе вместе с людьми на месте, - заявил Михаил Дегтярев.

РАСКРЫТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА

Губернатор начал с достижений оборонно-промышленного комплекса, где показатели по судостроению были увеличены в 1,8 раза, а авиационные заводы Комсомольска-на-Амуре исправно поставляют Су-57 и Су-35, успевшие зарекомендовать себя в ходе СВО. Кроме того, к полноценному выпуску готовятся импортозамещенные планеры Sukhoi Superjet New. Заказы уже поступили от «Аэрофлота» и краевых компаний. Кроме того, в этом же году уже подготовлена площадка для производства самолетов «Байкал», где в числе заказчиков значится Хабаровский край и Единая дальневосточная компания.

Нынешние нужды СВО обеспечиваются регионом не только в части крупногабаритной техники.

- В первую очередь, мы пошили 10 тысяч спальных мешков и тысячу палаток. Все производится из материалов нашей или дружественных стран. Также наладили производство тактического вездехода «Ерофей», - отметил Михаил Дегтярев.

Губернатор для наглядности презентовал президенту модель багги и продемонстрировал качество материала спальных мешков, а также передал шеврон именного краевого батальона «Генерал Корф» вместе с цитатой, сказанной президентом на митинге: «Сила в правде, победа будет за нами».

ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС

Всего в рамках СВО регион потратил более двух миллиардов рублей, однако не забывает работать и в пределах собственного региона. За последний год удалось существенно нарастить темпы по расселению аварийного жилья. В 2023 году планируется построить 61 тысячу квадратных метров нового жилья для переселенцев из аварийного жилого фонда. Новые квартиры появятся не только в краевой столице, но также в малых населенных пунктах на территории муниципальных районов. В эксплуатацию до конца года в крае введут 50 тысяч квадратных метров, куда, наконец, смогут заехать жители бараков и домов, непригодных к комфортной жизни.

В части предоставления жилья для детей-сирот губернатор рассказал об успешном опыте региона, который может быть полезен и другим субъектам.

- Мы ввели своим краевым законом такую меру, как жилищный сертификат. С его помощью человек будет обеспечен деньгами, но благодаря нашему сопровождению исключается возможность того, что ребенок столкнется с обманом на рынке. Таким образом, дети стали активнее искать на рынке жилье, где-то добавляют материнский капитал и получают возможность улучшить свои жилищные условия. А государство, соответственно, выполняет все свои обязательства. В прошлом году у нас было обеспечено 440 человек, а это прирост почти в два раза, - пояснил Михаил Дегтярев.

БУДУЩИЕ ПОКОЛЕНИЯ

Никто не остается без внимания государства, и эта поддержка сказывается на показателях демографии. Ощущая эту заботу, жители края по итогам прошлого года обеспечили прирост рождаемости третьих и последующих детей на 26 процентов. Именно многодетные семьи ответственны за рост на фоне общего снижения рождаемости. Так, в регионе численностью 1,3 миллиона человек, проживает 22 200 семей с тремя и больше детьми. Уверенности в том, что у семьи будут все условия для содержания и воспитания ребенка, добавляют меры поддержки по индексации социальных выплат. В прошлом году размер краевого материнского капитала и пособий на детей был увеличен на 8,5 процента. Более того, в этом году уже была проведена очередная индексация соцвыплат и зарплат на 5,5 процента.

Задача по росту демографии выполняется в Хабаровском крае не просто ради цифр, а чтобы вырастить поколение образованных профессионалов, которые в будущем будут всеми способами развивать свой родной регион. Поэтому активная работа ведется в развитии образования, и в этой сфере субъект сегодня лидирует по всему ДФО. В прошлом году свои двери открыли долгожданные школы в Нанайском и Хабаровском районах, а в 2023 году по условиям концессионных соглашений строятся еще три школы на 2500 мест.

Большой проект, который появится в Хабаровске в ближайшие годы - межвузовский кампус, который объединит ребят для обмена опытом и знаниями.

- Мы победили во втором отборе и готовимся к строительству кампуса. В этом году забьем первую сваю. Большой очень проект - 42 гектара, 150 тысяч квадратов. Там у нас хороший, крепкий концессионер, наши предприятия все поддерживают, поэтому будем конкурировать с Дальневосточным федеральным университетом во Владивостоке, - заявил губернатор.