Скидки, новые маршруты и ремонт: какие изменения ждут пассажиров и водителей Хабаровска этим летом

ЕЗДИТЬ С ВЫГОДОЙ

Плата за проезд в общественном транспорте растет, но отказаться от этих трат жители Хабаровска не могут. Для многих трамваи, троллейбусы и автобусы остаются самым доступным и удобным способом передвижения по городу. Но сэкономить на транспортных расходах все-таки возможно. До 30 июня 2023 года при оплате поездок картой «Мир», загруженной в смартфон, автоматически применится скидка в восемь рублей. Ездить дешевле можно в трамваях, троллейбусах и автобусах Хабаровска, включая междугородние маршруты. Чтобы проехать со скидкой, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов - Mir Pay или Samsung Pay. При этом смартфон должен поддерживать функцию бесконтактной оплаты (NFC). Выгодные условия оплаты проезда в Хабаровске действуют с 1 марта 2023 года. За два месяца (март-апрель) жители Хабаровского края сэкономили свыше пяти миллионов рублей, оплачивая поездки в общественном транспорте национальной картой в смартфоне. А с начала акции число платежей смартфоном в городском транспорте региона увеличилось в 4,5 раза.

МАРШРУТ ИЗМЕНИТСЯ

С 22 мая и до 1 сентября автобус №52 в Хабаровске изменит схему движения. Причина - ремонтные работы на улице Гамарника, из-за которых водителям придется объезжать перекрытый участок дороги. При движении по Ленина в сторону переулка Облачного автобусы после остановки «Городской дворец культуры» будут сворачивать на Лейтенанта Орлова через остановки «Улица Гамарника», «Улица Павловича» и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении от переулка Облачного в сторону Ленина маршрут будет проходить по Лейтенанта Орлова через остановки «Улица Павловича», «Улица Гамарника», «Улица Постышева» и далее по маршруту.

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ СВЕТОФОРЫ

Перекресток на пересечении Советской и Джамбула - один из самых опасных в Хабаровске. Пробки и аварии в этом месте уже давно стали привычным делом. Но скоро здесь станет безопаснее: на проблемном участке установят несколько светофоров. Кроме того, в Кировском районе обновят остановочные павильоны. Всего планируется установить 10 транспортных светофоров, шесть пешеходных светофоров, нанести разметку и установить новые дорожные знаки. Работы планируется завершить до 1 августа. Ремонт начнется и на спуске к пляжу «Дальдизель», там асфальт пришел в полную негодность и требует ремонта. Кроме того, ямочный ремонт планируется провести в Сормовском переулке.

ПОЕЗД ДЛЯ ОТДЫХАЮЩИХ

Специальный пассажирский поезд №214/213 с 9 июня по 23 сентября будет курсировать из Хабаровска в Приморье (станция Тихоокеанская). Рейсы запланированы через день по нечетным числам, в период с 1 июля по 10 сентября - ежедневно, с 12 по 22 сентября - также через день по четным числам. В обратном направлении от станции Тихоокеанская пассажиры смогут отправляться с 10 по 30 июня по четным числам, со 2 июля по 11 сентября - ежедневно, с 13 по 23 сентября - по нечетным числам. В составе поезда, ориентированного на поток отдыхающих на море, будут представлены купейные и плацкартные вагоны.