«Центральная часть – сплошное великолепие!»: президент Союза архитекторов России поразился внешнему облику Хабаровска

Делегация Союза архитекторов России высоко оценила планы по преображению столицы Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

Предметом разговора в ходе встречи губернатора Михаила Дегтярева с президентом Союза архитекторов России Николаем Шумаковым стали современные подходы в архитектуре и строительстве городов Дальнего Востока. В качестве показательного примера был рассмотрен именно Хабаровск.

Глава региона представил собеседнику детальный план развития краевой столицы, а также других городов Хабаровского края, отметив, что преображение городских территорий ДФО на протяжении последних лет находится на особом контроле главы государства.

- По поручению Владимира Владимировича Путина мы работаем над благоустройством и формированием нового облика наших городов, поэтому в разработке находятся сразу несколько мастер-планов. Прежде всего, речь о Хабаровске, потому что это самый большой город в ДФО. Также готовятся мастер-планы Комсомольска-на-Амуре – инженерной столицы Дальнего Востока и Советской Гавани – крупнейшего порта на востоке нашей страны, - заявил Михаил Дегтярев.

Как отметил губернатор, документы формируются при участии самих жителей и экспертного сообщества.

Что касается столицы региона – здесь уже приступили к реализации ключевых флагманских проектов. Кроме создания новых точек притяжения, концепция предусматривает повышение жилищного комфорта путем появления целых микрорайонов со всей необходимой социальной инфраструктурой.

Президент Союза архитекторов России остался под впечатлением от внешнего облика, которым Хабаровск, со своими современными зданиями и памятниками архитектуры, встречает сегодня гостей города. А подход края к дальнейшему преображению своей столицы был охарактеризован, как грамотный и стратегически продуманный.

- Большое счастье – увидеть столь гармоничный город. А центральная часть – сплошное великолепие! Уверен, что через пару лет, после воплощения в жизнь всех замыслов, Хабаровск станет еще лучше: город-сад зацветет! – вселил оптимизм Николай Шумаков.

Встреча продолжилась обсуждением XXVI Дальневосточного архитектурного фестиваля «ДВ Зодчество-2023», где в числе участников, по приглашению местного правительства, оказалась и делегация Союза архитекторов России, а также подготовки экспозиции края для участия в одноименном фестивале международного масштаба, который в этом году пройдет в Москве. Губернатор подчеркнул, что Хабаровский край регулярно забирает призы на данном мероприятии.