Мэр Хабаровска Сергей Кравчук принял участие в последнем звонке для школьников города

В 2023 году в Хабаровске выпускаются более двух с половиной тысяч учеников школ Фото: Администрация Хабаровска

В каждой школе Хабаровска есть свои устои и традиции. Неизменным для всех остается только одно - торжественная линейка, на которой вчерашние ученики 11-х классов прощаются со школьной порой и отправляются во взрослую жизнь.

Сегодня для учеников 11 классов в Хабаровске прозвенел последний звонок. Мэр города Сергей Кравчук поздравил выпускников, а также их родителей и учителей.

В 2023 году из общеобразовательных учреждений Хабаровска выпускаются более двух с половиной тысяч человек. В гимназии №3 имени М.Ф. Панькова, которую посетил Сергей Кравчук, со школьной скамьей прощались ученики всех пяти 11-х классов - это 137 человек. Все они допущены к государственной аттестации. Впереди выпускников ожидает сдача ЕГЭ, которая пройдет с 26 мая по 1 июля.

- Позади важный жизненный этап - школьная пора, а впереди вас ждет большая неизведанная дорога. Все эти годы с вами были учителя – они помогали вам встать на ноги, обрести уверенность в себе, научили вас дружить, любить, быть самостоятельными и отвечать за свои поступки. Огромное спасибо родителям, ведь они были рядом, вы учились вместе со своими детьми. Помните, что вы - хабаровчане, а значит, способны ставить перед собой самые высокие цели и достигать их, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

С напутственными словами перед выпускниками также выступили директор школы, классные руководители, первоклассники и родители. Сами одиннадцатиклассники подготовили теплые слова благодарности педагогам, вручили им цветы. В конце торжественной линейки прозвучал последний звонок.