Машина провалилась в яму: автомобиль оказался в водяной ловушке из-за прорыва водопровода в центре Хабаровска

Паджеро ушел под землю частично Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

В самом центре, на улице Гайдара, в Хабаровске произошло крупное ЧП. Джип жителя города провалился в яму и оказался в водяной ловушке. Обрушение дороги здесь произошло из-за порыва на трубопроводе, прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.

Снимки и видеоролики с места происшествия тут же разошлись в Сети. На кадрах видно, что машина провалилась в яму почти наполовину задними колесами. На других кадрах машина уже наполовину затоплена водой. Даже если выяснится, что кузов джипа не пострадал из-за попадания в яму, то на химчистку собственнику все же придется потратиться.

Автомобиль будут вытаскивать тросами Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края, авария случилась предположительно из-за проводимых на участке работ. В какой-то момент сети не выдержали, и произошел прорыв.

авария произошла из-за порыва трубы Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

- МУП города Хабаровска «Тепловые сети» совместно с АО ДГК проводят опрессовочные мероприятия на предмет целостности сетей. В ходе данных мероприятий произошел прорыв в трубопроводе, вследствие чего произошло обрушение дорожного покрытия в парковочном кармане, автомобиль ушел частично под землю, - сообщили в прокуратуре.

ЧП случилось днем 24 мая Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

В ходе проверки прокуратура даст оценку работы управляющей организации, и если потребуется, ведомство примет меры прокурорского реагирования.

На месте происшествия побывал корреспондент «КП» - Хабаровск». В настоящее время место аварии огораживают, к яме подъехали спецмашины, автомобиль будут вытаскивать спецсредствами. Воды в провале уже почти нет, вероятно, она просто ушла под землю.

В центре образовалась еще одна большая яма Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Помимо этого обвала, на пересечении Льва Толстого и Муравьева-Амурского образовалась еще одна яма. Что конкретно произошло здесь, пока неизвестно. Однако место тоже огородили, чтобы машины не провалились.

Обвал произошел на Льва Толстого Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ

Жителям Хабаровска пока лучше объезжать место происшествия. Вероятно, в час пик автомобили могут попасть в пробку в этом районе.