Машина провалилась в яму: автомобиль оказался в водяной ловушке из-за прорыва водопровода в центре Хабаровска

Паджеро ушел под землю частично
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
В самом центре, на улице Гайдара, в Хабаровске произошло крупное ЧП. Джип жителя города провалился в яму и оказался в водяной ловушке. Обрушение дороги здесь произошло из-за порыва на трубопроводе, прокуратура уже начала проверку по факту инцидента.
Снимки и видеоролики с места происшествия тут же разошлись в Сети. На кадрах видно, что машина провалилась в яму почти наполовину задними колесами. На других кадрах машина уже наполовину затоплена водой. Даже если выяснится, что кузов джипа не пострадал из-за попадания в яму, то на химчистку собственнику все же придется потратиться.
Автомобиль будут вытаскивать тросами
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
Как рассказали редакции «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края, авария случилась предположительно из-за проводимых на участке работ. В какой-то момент сети не выдержали, и произошел прорыв.
авария произошла из-за порыва трубы
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
- МУП города Хабаровска «Тепловые сети» совместно с АО ДГК проводят опрессовочные мероприятия на предмет целостности сетей. В ходе данных мероприятий произошел прорыв в трубопроводе, вследствие чего произошло обрушение дорожного покрытия в парковочном кармане, автомобиль ушел частично под землю, - сообщили в прокуратуре.
ЧП случилось днем 24 мая
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
В ходе проверки прокуратура даст оценку работы управляющей организации, и если потребуется, ведомство примет меры прокурорского реагирования.
На месте происшествия побывал корреспондент «КП» - Хабаровск». В настоящее время место аварии огораживают, к яме подъехали спецмашины, автомобиль будут вытаскивать спецсредствами. Воды в провале уже почти нет, вероятно, она просто ушла под землю.
В центре образовалась еще одна большая яма
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
Помимо этого обвала, на пересечении Льва Толстого и Муравьева-Амурского образовалась еще одна яма. Что конкретно произошло здесь, пока неизвестно. Однако место тоже огородили, чтобы машины не провалились.
Обвал произошел на Льва Толстого
Фото: Богдан СМЫШЛЯЕВ
Жителям Хабаровска пока лучше объезжать место происшествия. Вероятно, в час пик автомобили могут попасть в пробку в этом районе.