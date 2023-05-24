Тарон Григорян: «Некоторые депутаты погружены в работу с населением практически круглосуточно»

По словам депутата, в Думе много разносторонних специалистов, которые могут проконсультировать по проблемам с других округов Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровчане сталкиваются с проблемами разной сложности, и иногда вопрос может долгое время не двигаться с места без серьезного депутатского вмешательства. Депутат Хабаровской городской Думы по избирательному округу №10 Тарон Григорян рассказал, с какими обращениями чаще всего приходится работать, и как помогает в отработке вопросов совместная работа депутатов Думы.

- Тарон Ролантович, что в нынешнее время тревожит жителей вашего округа? Какие проблемы беспокоят, и с чем они приходят к депутату?

- Большая часть обращений поступает по поводу вывоза мусора. Дело в том, что сотрудники регионального оператора, работающие на горячих линиях, не справляются со своими задачами по консультированию людей, принятия жалоб и обращений. Результатом такой работы можно назвать и мой округ, который и по сей день не особо преуспевает в части вывоза мусора. Единственное, что остается жителям - самостоятельно разговаривать при личном посещении офиса. Это позволило постепенно найти компромиссы по некоторым моментам, потому как в самом офисе вопросы решаются более продуктивно. В то же время через колл-центр даже я, как депутат, не могу получить необходимую информацию. Поэтому жители недовольны, когда после оставления заявки проходит больше недели, а мусор так никуда и не исчезает. В целом, основная масса обращений, которые доходит до меня, касаются мусора, ЖКХ и дорог. Обращения идут не только с моего округа. Так как депутаты работают в одной связке, основной наплыв жалоб приходится на центр города и на мой округ.

- Действительно, бывают проблемы, для решения которых недостаточно усилий одного депутата. Как осуществляется взаимодействие с депутатами других округов?

- Многие депутаты городской Думы работают на энтузиазме. Есть небольшой актив депутатов, которые погружены в работу практически круглосуточно. И когда удается кому-то помочь, то и нам самим приятно, и хорошее дело было совершено на благо нашего города. Конечно, есть проблемы, решение которых требует годы, а также куда большего погружения в вопросы, чтобы постепенно изменилось общее мышление и взгляд на ситуацию. Большой плюс в том, что у нас есть разносторонние специалисты, потому что, в случае нехватки информации по какому-то вопросу, всегда можно обратиться к более компетентному в этой сфере депутату. Все зависит от того, какой специализацией обладает тот или иной депутат. Например, мы выслушаем инженера-механика в близких ему вопросах, и тут мы точно можем быть уверены, что никто не пытается ввести нас в заблуждение. Потому что, когда депутат работает на вызове, он доверчиво слушает то, что сообщает ему житель, и что на это говорит отвечающая сторона. А когда ты берешь с собой коллегу, имеющего определенную специальность, то он рассказывает, как на самом деле все устроено.

- Насколько эффективна в отработке обращений обратная связь с исполнительной властью? Как подразделения помогают решать вопросы, с которыми обращаются граждане?

- Недавно была ситуация с квартирой, которая нелегально сдавалась в аренду. Совместно с прокуратурой и мэром города вопрос был проработан. Сейчас квартира пустует, и на нее законно претендует учитель. То есть, можно говорить об успехе. Та же история с дорогой в Краснофлотском районе. Работа с начальником управления дорог моментально привела к началу ремонта, и еще до прихода весеннего сезона, дорога уже была выровнена. Связь с исполнительной властью есть, сегодня она выстроена конструктивно и демократично, так как в нашей Думе сейчас функционируют четыре фракции. И администрация научилась выстраивать баланс со всеми партиями, слышит каждый голос каждой партии. За эти годы мы научились друг друга понимать и взаимодействовать.

- Недавно вы побывали на территории Донбасса. Какая была цель поездки, и что успели сделать?

- Это уже не первая моя поездка. До этого я уже был там с гуманитарной миссией и концертной деятельностью. В этот раз в Дебальцево я дал большой двухчасовой концерт. На территории не было никаких концертов порядка 10 лет, и люди жаждут возможностей досуга. Ко мне с благодарностью подходил ветеран, которому 101 год. Это настолько сильные впечатления, что для меня честь организовывать подобные мероприятия. После первых дней с концертами мы начинаем развозить гуманитарную помощь не только для жителей местных населенных пунктов, но и военнослужащих. По приезду в регион, в первую очередь, работаем по доставке лекарств и питания для детей. Это самое необходимое, что сейчас нужно.