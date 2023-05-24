«Папа, отвали, ты мне надоел»: психолог из Хабаровска рассказала, почему современные дети не уважают взрослых

Современные дети живут в гаджетах Фото: Рукавицын Олег

КУДА МЫ ПОВЕРНУЛИ?

«Сам собирай игрушки», «Отвали, ты мне надоел», «Купи, купи, купи!». В 6-7-летнем возрасте у меня самой язык бы не повернулся сказать подобное родителям. Расстроить маму или разозлить папу, было сродни преступлению. Да и с какой стати? Родители давали мне все необходимое, пищу, кров, заботу и ласку, а любые пререкания пресекали на корню. Было уважение. Методы своего воспитания я попыталась применить и к собственному ребенку, только вот результат оказался, почему-то, плачевным - 6-летняя дочь хамит и проявляет откровенное неуважение. Так что же мы, родители маленькой девочки, сделали не так, и в какой момент система дала сбой? Чтобы разобраться в этом, пришлось прибегнуть к помощи психолога, потому что иначе связь с дочкой могла быть утеряна уже навсегда.

ПРИГОВОР: ВИНОВНЫ РОДИТЕЛИ

Федорова Ольга Викторовна работает педагогом-психологом в детском саду в Хабаровске. Педагог сама росла в советское время, тогда за подобный тон и грубость родители могли не слабо отходить по «мягкому месту» ремнем, или того хуже - поставить в угол на несколько часов. Сейчас же рукоприкладство и наказания в воспитании категорически не приветствуется, а психологи как один твердят, что с ребенком нужно именно разговаривать. Только вот что делать, если ребенок по прежнему хамит напропалую всем, а на деле разговоры ни к какому результату не приводят?

- В идеале прививать элементарные правила поведения ребенку нужно с годовалого возраста. Поиграл - вместе убрать игрушки, показать, где живет машинка, а где спит кукла. Со временем у ребенка сформируется понимание, что после игры нужно вернуть все на свои места. Как общаться с другими людьми - показывать только на собственном примере, и все свои действия проговаривать, что, зачем и почему. Как уважать возраст - тоже демонстрировать, например, помочь бабушке что-то поднять, перевести ее через дорогу. Но если такое неприемлемое поведение все же проявляется в более старшем возрасте, то нужно сначала искать причины. Самая распространенная - нехватка внимания родителей, которые зачастую просто отсутствуют рядом в нужные моменты, - говорит Ольга.

В современном мире родители вон из кожи лезут, и работают по 12 часов в день, чтобы у их чада было все. В то время, пока они пашут, дети растут сами по себе, зависают в гаджетах, получают любую игрушку или вкусняшку, в откуп за отсутствие мамы и папы рядом, добиваются своего слезами и истериками. Дети пытаются так привлечь внимание родителей, именно плохим поведением, им не важно, кричат они или хвалят, главное - что те обратили внимание.

Раньше был контроль, родители проверяли уроки, домашние обязанности, обсуждали успехи и неудачи, давали обратную связь. Ребенка именно воспитывали. Если провинился - лишали чего-то в наказание, и затем он уже не поступал так. Сейчас же такого нет, дети предоставлены сами себе, за пятерку мама его просто хвалит, но не спрашивает, а как он ее получил, что для этого сделал и какие эмоции испытал от полученной отметки. И эта пятерка просто обесценивается для него. Тогда ребенок добивается внимания плохими отметками или поступками.

ВЛИЯНИЕ ИЗВНЕ

Еще одна распространенная причина - самоутверждение. Своим грубым поведением дети иногда пытаются завоевать авторитет среди одноклассников. Или, если родители проявляют гиперопеку, то дети агрессируя, пытаются создать свое личное пространство. Подражание – тоже одна из самых распространенных причин хамского поведения детей. Они просто копируют манеру общения взрослых, которые окружают его каждый день, и считают, что если мама с папой так разговаривают, то это правильно. Но объекты для подражания они могут находить и в сети. Особенно, когда смотрят каких-нибудь блогеров.

После этого я задумалась, а ведь и правда, моя дочь смотрит ютуб, часто говорит неизвестные мне фразочки, а когда играет с подружкой, то их общение похоже на разговор двух бандитов или зэков. Игры в куклы всегда сопровождаются каким-то насилием, типа: «если сейчас же не ляжешь спать - то я тебя побью», или «ну-ка быстро пошла туда, и сделала то», и так далее.

Конкретно в моей ситуации причина отвратительного поведения дочери может таиться в элементарном подражании. Признаюсь, я и сама могу позволить себе грубости, и даже крики. Да и когда мы встречаемся с друзьями, ребенок видит, как мы общаемся, а это не всегда о цветочках, пчелках и радуге. Выходит, что всему виной наша собственная безалаберность в общении и злостный интернет? Тогда возникает второй вопрос - как ситуацию исправлять?

ЧТО ГОВОРИТ СПЕЦИАЛИСТ?

Психолог советует общаться с ребенком больше, объяснять свои эмоции, свою точку зрения. Говорить об этом столько раз, сколько происходят рецидивы. Определить правила поведения и сначала самим родителям им следовать, а уже после требовать того же от ребенка. Кроме того, у него должен быть свой режим, обязанности дома, они могут быть элементарные, например, вытереть пыль и сложить одежду, но делать это должен именно ребенок.

При этом не стоит забывать и о наказании. Бывает, что поведение выходит за все возможные рамки, и тогда в дело вступает старый добрый кнут. Но наказывать ребенка нужно тоже правильно: снова раскидал игрушки и с криком отказывается собирать - тогда, выходит, они ему не нужны, и их можно отправить в мусорную корзину, только оговорив, что новые покупать никто уже не будет. Проявил неуважение к взрослому, нарочно нагрубил, тогда можно отправить в комнату, чтобы обдумал свое поведение, или, например, устроить молчаливый бойкот, но опять же, изначально предупредив и объяснив, что конкретно родителю не понравилось. Не выполнил свои обязанности по дому - лишился телефона и мультиков. Получил плохую отметку в школе - должен дополнительно позаниматься по отстающим предметам.

ПРОВЕРИМ?

Я решила провести небольшой эксперимент, который коснется трех самых распространенных причин агрессивного и хамского поведения. На протяжении одной недели моя дочь не брала в руки телефон, а в моменты, когда просила, я предлагала поиграть в куклы, поделать вместе поделки, и когда у нее что-то получалось, то обязательно хвалила ее и с энтузиазмом спрашивала, как так получилось. Дома мы общались друг с другом исключительно уважительно. Сначала все шло как по маслу, но однажды эксперимент оказался под большой угрозой.

По работе нужно было сделать проект вечером. Но до этого я пообещала дочери погулять на площадке, и, сообщив, что все отменяется, она взорвалась. После истерики я попыталась объяснить ей, что работа - это важно, и там я зарабатываю деньги на жизнь.

- Ты как всегда на свою дурацкую работу идешь, ты же обещала погулять, и наврала. Тогда я не буду ничего делать, включи мультики или дай мне телефон.

- Давай мы договоримся по-другому, незачем разговаривать в таком неприятном тоне, я знаю, что обещала, но бывают непредвиденные обстоятельства, давай я сейчас поработаю, а после мы прочитаем столько сказок, сколько ты захочешь, а прогулку перенесем на завтра?

Спустя два часа все вернулось снова, разбросанные игрушки, отказ убирать, грубости и пререкания, и, в конце концов, она отказалась идти чистить зубы. Попыталась снова поговорить, но ничего не вышло, и тут взорвалась уже я, и накричала на дочь. В итоге, я запретила ей вообще трогать пульт от телевизора, заставила почистить зубы, и без сказок отправила спать. В напутствие пригрозила, что гулять с ней завтра не пойду.

НИЧЕГО НЕ ВЫШЛО… ИЛИ…

Проведя несколько дней вместе, мы стали друг к другу относиться иначе, много разговаривали, я объясняла каждое решение, каждый поступок, просила что-то сделать, помочь мне, сама помогала ей, обо всем ее расспрашивала, и мы как будто стали ближе эмоционально. Я думала, что это победа, что дочь повзрослела и все поняла, но тот один день порушил все в миг.

Эксперимент с поведением удался Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Однако на утро после скандала она стала вести себя иначе, за свои пререкания извинилась, и сказала, что больше не будет, что она понимает, как мне было неприятно видеть ее такое поведение, и что работать надо, чтобы прокормить семью. Слова оказались, конечно, не ее, а папины. После отбоя супруг решил поговорить с дочерью и разложил все по полкам. Вероятно, у девочек с отцами есть своя особая связь, но результат от того их разговора был неожиданным.

Анализируя поведение дочери в каждый конкретный момент, я поняла, что она делает и говорит также, как делаем это мы, просто интерпретация у нее немного иная, более истеричная и эмоциональная что ли, но модель в целом одинаковая. Обсудив и сделав выводы, мы с мужем полностью прекратили употреблять в речи грубые слова и маты, проговаривали свои претензии и говорили, как можно исправить ситуацию, не ругались, а договаривались, демонстрировали уважение - хвалили за мелочи, строили планы на выходные. Мы работали единым фронтом, а дочь, глядя на нас, училась общаться по-новому. Конечно, были моменты, когда терпению приходил конец, и кто-то был на грани крика, но этот эксперимент не давал нам опустить руки. Цель была достигнута. И что самое интересное, мы, родители, сами научились общаться друг с другом иначе.