Перекрыли дорогу ради свадьбы: нарушители не давали машинам проехать, шумно отмечая свой праздник

Один из участников «свадебной езды» выехал на «встречку». Фото: t.me/khabarray Фото: Социальные сети

Свадьба пела и… нарушала - это про Хабаровск. В краевой столице украшенные в честь торжества машины мешали проезду по одной из самых оживленных дорог города. Отмечающих нашли, а позже в сети появилась запись с, предположительно, их извинениями.

Свадьбу хабаровчане играли 5 мая. Кортеж ехал по Воронежской улице, машины с фигурками колец на крышах, видимо, очень торопились. Одно из свадебных авто выбралось на «встречку», перегородив проезд. Судя по-всему, делалось это неоднократно. Как долго машины не могли проехать - неизвестно.

Но это успело возмутить бдительного хабаровчанина. Мужчина сообщил о факте нарушения правил дорожного движения. 11 мая в отделение Госавтоинспекции пришел один из участников «свадебной езды», который выехал на «встречку». Ему выписали штраф в 5000 рублей.

Сейчас по соцсетям ходит видео с извинениями от предположительно тех самых праздновавших свадьбу хабаровчан. Автор неизвестен, его голос на видео - изменен. На кадрах трое человек называют свои имена и просят прощения за нарушение ПДД.

- Больше не повторится нарушение правил дорожного движения. Прощение прошу у жителей города Хабаровска, - сказал один из предполагаемых участников «свадебной езды».

В отделении пропаганды городского УГИБДД «КП» - Хабаровск» подчеркнули, что не имеют к данным кадрам никакого отношения. Сотрудникам также неизвестен автор видео и его мотивы.

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