Мэр Хабаровска Сергей Кравчук посетил открытие нового зала бокса

Новый зал находится в Индустриальном районе Фото: Администрация Хабаровска

Спортивный объект был отремонтирован и сдан в эксплуатацию в преддверии 165-й годовщины со дня образования города.

В торжественной церемонии приняли участие мэр Хабаровска Сергей Кравчук, чемпионы и призеры Олимпийских игр, боксеры и местные жители. Глава города поприветствовал собравшихся и выступил с речью.

- Главное, что этим залом довольны спортсмены. Они оценили все его преимущества. Это одна из лучших площадок для тренировок в городе. Уверен, здесь будут воспитывать будущих чемпионов. Эта площадка станет замечательным подарком нашим спортсменам к юбилею Хабаровска. Мы поддерживаем стремление жителей к здоровому образу жизни, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Призер Олимпийских игр по боксу Андрей Замковой также отметил качество спортивного объекта.

- В нем есть все необходимое для занятий: ринг, груши и другие снаряды. Обустроены и раздевалки, в каждой есть душевая. В зале установлены специальные конструкции, благодаря которым есть возможность в зависимости от формата занятий размещать боксерские груши по периметру, - поделился впечатлениями Андрей Замковой.

Также благодаря современному оборудованию можно оптимизировать тренировочный процесс и освобождать больше пространства для проведения разминок.

Новый зал на Молдавском переулке, 7, станет местом притяжения жителей Индустриального района. В нем предусмотрены все условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями могли чувствовать себя комфортно и наравне со всеми заниматься спортом. Для них создана безбарьерная среда.

Администрация Хабаровска ведет системную работу с целью увеличить количество спортивных секций и залов в городе, чтобы привлечь разные слои населения. Сегодня в краевой столице функционирует более 200 спортзалов, шесть стадионов и 30 бассейнов. При этом работа не останавливается, и в будущем откроется еще больше объектов. Сергей Кравчук неоднократно заявлял, что возможность заниматься спортом должна быть у каждого хабаровчанина, ведь здоровье жителей - ключевой приоритет.