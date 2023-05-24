Активисты ТОС преображают села Хабаровского края

Всего в 2023 году в Хабаровском крае будет реализовано 379 проектов ТОС. Фото: Пресс-служба комитета по внутренней политике Правительства края

Одним из признаков зрелости руководства является готовность делегировать свои полномочия. Следуя этой логике, можно утверждать, что в этом вопросе Хабаровский край «сдал экзамен». Вместо концентрации власти в руках региональных и местных чиновников, губернатор Михаил Дегтярев поощряет вовлечение в процесс принятия решений жителей, используя для этого инструментарий территориально-общественных самоуправлений, которые помогают активным жителям воплощать в жизнь свои идеи по благоустройству населенных пунктов.

Преображение касается не только крупных городов региона, но и небольших поселений вроде села в Хабаровском районе, где усилиями активистов ТОС «Малышево» один за другим реализуются новые проекты. По итогам прошлого года были завершены два проекта, и в этом году с помощью краевого бюджета удастся реализовать еще два.

Работы по проекту, связанному с обустройством пешеходных зон, накануне оценили представители комитета по внутренней политике правительства края и районной администрации. В настоящее время уже завершены работы от остановки общественного транспорта до моста и далее - до школы.

- Общая стоимость проектов составила 3,19 миллиона рублей, из которых 1,81 миллиона рублей выделены из краевого бюджета. В прошлом году также были сделаны подъезд к школе и пешеходная дорожка. Кроме того, в селе появилось уличное освещение. Сумма грантов, полученных от региона, составила 1,89 миллиона рублей, - рассказала Лилия Гронская, начальник отдела развития территориального общественного самоуправления комитета по внутренней политике правительства края.

Благоустройство улиц демонстрирует, что активная деятельность жителей может привести к действительно положительным результатам. Осознавая, что все в руках самих жителей, члены ТОС, по словам главы Малышевского сельского поселения Татьяны Сидоренко, уже планируют участие в конкурсе и на следующий год. Заявки включат в себя три проекта, предусматривающие благоустройство территорий у многоквартирных домов.

Как пояснила Лилия Гронская, всего в 2023 году будет реализовано 379 проектов ТОС в 96 муниципалитетах края. Из бюджета Хабаровского края на все работы выделено 250 миллионов рублей. Поддержка ТОС увеличивается ежегодно, и к 2026 году, по поручению губернатора, сумма на реализацию проектов должна вырасти до 500 миллионов рублей.