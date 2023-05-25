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Общество25 мая 2023 5:27

Многотысячные штрафы за костры: Хабаровский край продолжает гореть из-за жары и людей

Три пала сухой травы потушили пожарные на левом берегу в Хабаровске 24 мая
Александра ШОПЕНКО
В Хабаровском крае действует полный запрет на разведение и использование открытого огня

В Хабаровском крае действует полный запрет на разведение и использование открытого огня

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в разгаре сезон пожаров. «Топливом» для пламени служит сухая трава, которая до сих пор проглядывает через зелень. Сухостой моментально вспыхивает от малейшей искры. Раздуваемый ветром огонь охватывает большие площади и может угрожать как дачам, так и целым населенным пунктам.

Трижды пожарные тушили сухостой на острове Кабельном

Трижды пожарные тушили сухостой на острове Кабельном

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПОЖАРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

По данным на 24 мая, в Хабаровском крае было зафиксировано 13 палов сухой травы, все они ликвидированы. Трижды пожарные тушили сухостой на острове Кабельном. Очаги возникали в разных его частях и находились недалеко от дач. Пожарные оперативно тушили возгорания и не допускали более масштабного распространения огня.

- Общим итогом огонь по фронту прошел порядка пяти километров. Дачные постройки удалось отстоять. Утром, 25 мая, вновь пришло сообщение, что пал травы возник на острове Дачном, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Системой космического зондирования земли зафиксировано семь термических аномалий, угрозы населенным пунктам нет.

Затем пал травы возник на острове Дачном

Затем пал травы возник на острове Дачном

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПООЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Основных причин возникновения масштабных палов и природных пожаров в Хабаровском крае несколько: погода и человек. В первом случае высокие температуры и сухой воздух фактически раскаляют жухлую траву. Сухостой моментально вспыхивает, дальше за дело берется ветер, разгоняющий огонь на десятки и сотни квадратных километров.

Но чаще всего пожары в Хабаровском крае - следствие рук человека. Огородники и садоводы сжигают сухую траву и мусор на участках, чтобы сэкономить время. Отдыхающие устремляются в леса, где разводят открытый огонь и готовят еду. Вина за пожары в Хабаровском крае лежит и на тех, кто выбрасывает окурки или горящие спички где ни попадя.

Высокие температуры и сухой воздух фактически раскаляют жухлую траву

Высокие температуры и сухой воздух фактически раскаляют жухлую траву

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Наплевательское отношение к запретам и просьбам не разжигать огонь - потенциально опасно. Зародившийся из искры от мангала и сухой травы пожар может оставить не только выжженные поля и леса. От огня и дыма мрут животные, в худшем случае, пламя может уничтожить чьи-то дома и наделы, принести человеческие жертвы.

ШТРАФ ЗА КОСТЕР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на разведение и использование открытого огня. Даже на собственных участках. Мангалы, гриль, шарабаны и прочие устройства для приготовления еды с использованием огня - вне закона. Вытряхивать горячую золу, бросать горящие окурки и спички запрещено. Нельзя стрелять из ружей, пользоваться пиротехникой.

За нарушение противопожарного режима предусмотрены большие штрафы. Граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - 30-60 тысяч, индивидуальные предприниматели - 60-80 тысяч рублей. Юридические лица отдадут 400-800 тысяч рублей. В зависимости от ущерба, ответственность может перерасти в уголовную. Например, если из-за вашего мангала пожар уничтожит соседний дом.

Но чаще всего пожары в Хабаровском крае - следствие рук человека

Но чаще всего пожары в Хабаровском крае - следствие рук человека

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Также для предотвращения пожаров в Хабаровском крае введен режим ЧС в лесах регионального уровня. На время его действия посещать леса запрещено. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время режима ЧС влечет наложение административного штрафа до 40 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей - для юридических.

КАК СБЕРЧЬ УЧАСТОК ОТ ПОЖАРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Пожары в Хабаровском крае могут обойти стороной ваш надел, а могут и угрожать имуществу. Методов, гарантирующих 100-процентное сохранение участка, нет, но есть общие рекомендации.

За нарушение противопожарной безопасности в регионе предусмотрены большие штрафы

За нарушение противопожарной безопасности в регионе предусмотрены большие штрафы

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- тщательно очистить участок и крыши построек от травы, веток, листьев и всего того, что хорошо горит;

- убрать сухостой вокруг участка;

- по-возможности создать минерализированную полосу - прокопать землю до минерального слоя почвы (примерно 30 сантиметров);

- купить шланг, насос и запастись водой для экстренных ситуаций;

- установить противопожарные датчики, если это возможно;

- обработать деревянные поверхности безопасными противопожарными составами;

- желательно не хранить на даче ценное имущество;

- заранее спланировать пути отступления при пожаре. Двери и окна должны легко открываться и не быть заблокированы.

В случае пожара необходимо звонить на телефоны: 112 или 101.

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