В Хабаровском крае действует полный запрет на разведение и использование открытого огня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В Хабаровском крае в разгаре сезон пожаров. «Топливом» для пламени служит сухая трава, которая до сих пор проглядывает через зелень. Сухостой моментально вспыхивает от малейшей искры. Раздуваемый ветром огонь охватывает большие площади и может угрожать как дачам, так и целым населенным пунктам.

Трижды пожарные тушили сухостой на острове Кабельном Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПОЖАРЫ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

По данным на 24 мая, в Хабаровском крае было зафиксировано 13 палов сухой травы, все они ликвидированы. Трижды пожарные тушили сухостой на острове Кабельном. Очаги возникали в разных его частях и находились недалеко от дач. Пожарные оперативно тушили возгорания и не допускали более масштабного распространения огня.

- Общим итогом огонь по фронту прошел порядка пяти километров. Дачные постройки удалось отстоять. Утром, 25 мая, вновь пришло сообщение, что пал травы возник на острове Дачном, - сообщили в пресс-службе главка МЧС России по Хабаровскому краю.

Системой космического зондирования земли зафиксировано семь термических аномалий, угрозы населенным пунктам нет.

Затем пал травы возник на острове Дачном Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

ПООЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Основных причин возникновения масштабных палов и природных пожаров в Хабаровском крае несколько: погода и человек. В первом случае высокие температуры и сухой воздух фактически раскаляют жухлую траву. Сухостой моментально вспыхивает, дальше за дело берется ветер, разгоняющий огонь на десятки и сотни квадратных километров.

Но чаще всего пожары в Хабаровском крае - следствие рук человека. Огородники и садоводы сжигают сухую траву и мусор на участках, чтобы сэкономить время. Отдыхающие устремляются в леса, где разводят открытый огонь и готовят еду. Вина за пожары в Хабаровском крае лежит и на тех, кто выбрасывает окурки или горящие спички где ни попадя.

Высокие температуры и сухой воздух фактически раскаляют жухлую траву Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Наплевательское отношение к запретам и просьбам не разжигать огонь - потенциально опасно. Зародившийся из искры от мангала и сухой травы пожар может оставить не только выжженные поля и леса. От огня и дыма мрут животные, в худшем случае, пламя может уничтожить чьи-то дома и наделы, принести человеческие жертвы.

ШТРАФ ЗА КОСТЕР В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

В Хабаровском крае действует особый противопожарный режим. Это означает полный запрет на разведение и использование открытого огня. Даже на собственных участках. Мангалы, гриль, шарабаны и прочие устройства для приготовления еды с использованием огня - вне закона. Вытряхивать горячую золу, бросать горящие окурки и спички запрещено. Нельзя стрелять из ружей, пользоваться пиротехникой.

За нарушение противопожарного режима предусмотрены большие штрафы. Граждане заплатят от 10 до 20 тысяч рублей, должностные лица - 30-60 тысяч, индивидуальные предприниматели - 60-80 тысяч рублей. Юридические лица отдадут 400-800 тысяч рублей. В зависимости от ущерба, ответственность может перерасти в уголовную. Например, если из-за вашего мангала пожар уничтожит соседний дом.

Но чаще всего пожары в Хабаровском крае - следствие рук человека Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Также для предотвращения пожаров в Хабаровском крае введен режим ЧС в лесах регионального уровня. На время его действия посещать леса запрещено. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах во время режима ЧС влечет наложение административного штрафа до 40 тысяч рублей для физических лиц и до двух миллионов рублей - для юридических.

КАК СБЕРЧЬ УЧАСТОК ОТ ПОЖАРА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Пожары в Хабаровском крае могут обойти стороной ваш надел, а могут и угрожать имуществу. Методов, гарантирующих 100-процентное сохранение участка, нет, но есть общие рекомендации.

За нарушение противопожарной безопасности в регионе предусмотрены большие штрафы Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- соблюдать правила пожарной безопасности;

- тщательно очистить участок и крыши построек от травы, веток, листьев и всего того, что хорошо горит;

- убрать сухостой вокруг участка;

- по-возможности создать минерализированную полосу - прокопать землю до минерального слоя почвы (примерно 30 сантиметров);

- купить шланг, насос и запастись водой для экстренных ситуаций;

- установить противопожарные датчики, если это возможно;

- обработать деревянные поверхности безопасными противопожарными составами;

- желательно не хранить на даче ценное имущество;

- заранее спланировать пути отступления при пожаре. Двери и окна должны легко открываться и не быть заблокированы.

В случае пожара необходимо звонить на телефоны: 112 или 101.

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