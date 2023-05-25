В Хабаровском крае запретили продавать алкоголь

Купить горячительные напитки нельзя будет в последнюю субботу июня Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Согласно законодательству в Хабаровском крае на День молодежи запрещено продавать алкоголь. Ранее в документах значилась конкретная дата - 27 июня, а значит, каждый год, вне зависимости от дня недели, 27 числа магазины не торговали спиртным. Однако сам праздник по сути не привязан к конкретному числу. Он отмечается в последнюю субботу июня. Возникает вопрос: как на законодательном уровне урегулировать этот момент, если День молодежи не всегда выпадает на 27 июня?

Днем 25 мая в законодательной думе провели внеочередное заседание, на котором рассмотрели несколько вопросов. В том числе, депутаты проголосовали за принятие закона «О внесении изменений в статью 4 закона Хабаровского края «Об ограничениях розничной продажи алкогольной продукции в Хабаровском крае». Его рассмотрели сразу в двух чтениях.

- Вышеуказанная дата (27 июня) была установлена Распоряжением президента РФ от 24.06.1993 № 459-рп «О праздновании Дня молодежи», которое признано утратившим силу Распоряжением президента РФ от 02.05.2023 № 132-рп «О Дне молодежи», согласно которому День молодежи будет отмечаться в последнюю субботу июня. Настоящим законопроектом предлагается в пункте 2 части 1 статьи 4 закона Хабаровского края от 25.11.2015 № 143 слова «27 июня» заменить словами «последняя суббота июня», - рассказали в думе.

Изменения коснутся именно Дня молодежи. В тексте закона появится информация о том, что продавать алкоголь нельзя будет в последнюю субботу июня. Депутаты единогласно одобрили проект закона. Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев завизировал личной подписью обращение к председателю закдумы региона Ирине Зикуновой с пояснением, что не возражает против рассмотрения и принятия закона сразу в двух чтениях.