Медицинскому центру «ЛАНТА» - 25 лет!

Фото: «Ланта»

В этом году мы отмечаем 25-летний юбилей. Многопрофильный медицинский центр «Ланта» - первый представитель частной медицины в Хабаровске, Лицензия была получена 21 октября 1998 года. Всё началось с малого: услуги общеклинической лаборатории, ДНК, ИФА, приём у специалистов дерматовенеролога и гинеколога, УЗ-исследования.

Сейчас "Ланта" может предложить услуги практически всех основных врачей – от терапевтов и педиатров до косметологов. 30 медицинских направлений, 70 врачей для взрослых и детей, более 1000 лабораторных исследований

Фото: «Ланта»

Собственная лабораторная база – ещё одно направление деятельности "Ланты", которая работает 7 дней в неделю, без перерывов и выходных. Все ступени контроля подтверждают выполнение и соблюдение стандартов диагностики на точном оборудовании, с использованием современных лабораторных технологий и рекомендованных стандартов. Общеклинические и биохимические анализы можно сдать с пометкой срочно и результат получить уже через 3 часа.

Мы осознаем современный напряжённый график жизни людей и стараемся идти в ногу со временем, понимая потребности хабаровчан. Так появился первый в Хабаровске лазер для гинекологических операций. С внедрением лазерных технологий в офтальмологию врачи нашего центра получили возможность амбулаторно проводить операции при вторичной катаракте и глаукоме, отслойке сетчатки. Чтобы получить лазерную офтальмологическую помощь не нужно ждать месяц.

Фото: «Ланта»

Сегодня, опираясь на свой большой опыт, мы проанализировали все составляющие сервиса, а также качество оказания медицинской помощи и с уверенностью можем заявить о том, что у нас собран не просто коллектив специалистов с большим профессиональным опытом, а настоящие мастера своего дела.

Обратиться на приём к нашим специалистам можно как в будни, так и в субботу и воскресенье.

Мы создали уютную обстановку, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно.

За 25 лет работы мы вывели для наших пациентов постулат:

-Деньги нужно вкладывать не в болезнь, а в здоровье.

Имеются противопоказания требуется консультация специалиста

Реклама. ООО «ЛАНТА». LjN8K9LZc