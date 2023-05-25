Михаил Дегтярев: Все передовые практики, увиденные в Китае, будем внедрять в Хабаровском крае

Хабаровский край намерен расширять сотрудничество с провинцией Китая по многим направлениям Фото: Правительство Хабаровского края

Всеобщий поворот на Восток, предполагающий переориентирование вектора международного сотрудничества на азиатские страны и, прежде всего, на Китай – задача, поставленная президентом России Владимиром Путиным. Направление, заданное главой государства, послужило руководством к действию не только для федерального правительства, но и Хабаровского края. Так, делегация региона во главе с губернатором Михаилом Дегтяревым отправилась с рабочей поездкой в Китай, а именно в провинцию Хэйлунцзян.

В списке мероприятий – осмотр образовательных учреждений в поисках лучших практик и решений для внедрения в работу будущего межвузовского кампуса, а также обсуждение дальнейшего сотрудничества в сферах экономики и туризма с первыми лицами провинции.

Сперва делегация направилась в один из ведущих вузов Китая - Харбинский политехнический университет, где обучается 30 тысяч студентов. Для осмотра объекта вместе с губернатором в составе делегации прибыли исполняющий обязанности ректора Тихоокеанского государственного университета Юрий Марфин и ректор Хабаровского государственного университета экономики и права Максим Боев. Предметом изучения стали учебные корпуса университета, общежития и обустройство территории, в целом.

- Сегодня Харбинский политехнический университет – лидер технического и гуманитарного образования в Китае и в мире, демонстрирующий те целевые показатели, на которые мы планируем выйти с нашим Тихоокеанским госуниверситетом после завершения строительства межвузовского кампуса. Сейчас нас интересует инфраструктура, внедрение новых технологий в организацию образовательного процесса и быта студентов, аспирантов, преподавателей. Все, что мы здесь увидели, все передовые практики будут использованы в межвузовском кампусе в Хабаровске, - заявил Михаил Дегтярев.

Следующим пунктом программы стала встреча губернатора с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян господином Сюй Цинем и губернатором провинции госпожой Лян Хуэйлин. Большое обсуждение посвятили перспективам усиления сотрудничества в вопросах экономики, туризма и образования.

Михаил Дегтярев отметил, что край является опорным регионом Дальнего Востока, раскрывая промышленный потенциал субъекта по разным направлениям.

- Наша экономика многопрофильна и сбалансирована с точки зрения развития сырьевых отраслей, обрабатывающей промышленности и сферы услуг. У нас сосредоточены авиа- и судостроение, черная и цветная металлургия, нефтепереработка, энергетическое машиностроение, деревообработка. Хорошую динамику демонстрируют добыча золота, олова, каменного угля. Кроме того, регион является мощным транспортно-логистическим центром Дальнего Востока России, - пояснил губернатор.

Секретарь комитета КПК Китая провинции Хэйлунцзян согласился с тем, что Хабаровский край по праву считается политическим, экономическим и культурным центром Дальнего Востока страны, благодаря чему сотрудничество между провинцией и краем крепнет на протяжении многих лет.

Как заметил Михаил Дегтярев, промышленно-экономического рост края стал возможен благодаря реализации инвестиционных проектов, которые, в свою очередь, поддерживаются за счет режимов территорий опережающего развития. Здесь к воплощению в жизнь готовится крупный проект, который задействует обе страны - совместное освоение острова Большой Уссурийский. Согласно проекту, будет построен автомобильный грузопассажирский пункт пропуска, через который к 2030 году планируется пропускать более миллиона тонн грузов и около полутора миллионов пассажиров. Международная ТОР, по словам Сюй Циня, станет новой точкой роста партнерства между странами.

Кроме того, за время рабочей поездки губернатор также успел ознакомиться с устройством специальных бондовых зон – территорий с особым налоговым и таможенным режимом, дающих дополнительный приток инвестиций, а также импульс развитию торговли.

Бондовая зона действует в Харбине с 2017 года. Территория площадью 2,26 квадратных километров функционирует по принципу «Один перевозчик – четыре центра», где задействованы центр международный торговли товарами, современный международный логистический центр, высококлассный центр обработки экспортно-импортных операций, а также центр торговли услугами нового типа.

Зона предназначена для обработки грузов, их дальнейшего хранения на складах и последующего таможенного контроля. Губернатор подчеркнул, что краевое правительство и бизнес региона имеют большой интерес в увеличении объемов товарооборота между странами, поэтому важно понимать, как устроены механизмы привлечения инвестиций и наращивания объемов торговли у соседей.

- Как мы говорим: «Вода всегда путь найдет». Так и товары: всегда найдут путь к своим потребителям. Поэтому Харбинская бондовая зона, как самая масштабная и близкая к нашему региону, может выступить той самой площадкой, благодаря которой в Россию будет поставляться, в том числе, продукция из стран Европы и США, - заявил Михаил Дегтярев.

Работу по выстраиванию отношений предпринимателей края с представителями бондовой зоны губернатор поручил министерству экономического развития региона.