Закон о создании первого в Хабаровском крае муниципального округа принят краевыми депутатами

За образование нового округа выступили, как депутаты, так и местные жители Фото: Законодательная дума Хабаровского края

Одним из решений очередного заседания Законодательной думы Хабаровского края стало создание первого в регионе муниципального округа. В состав нового Охотского муниципального округа войдут Охотский муниципальный район плюс еще восемь поселений.

Инициатива о создании муниципального образования с едиными органами местного самоуправления поступила от Охотского района и была поддержана краевыми депутатами, принявшими соответствующий закон.

Практика создания муниципальных округов началась в России еще в 2019 году, однако Хабаровский край долгое время тщательно изучал успешность примеров других регионов, подмечая все плюсы и минусы. Поэтому край запустил процесс у себя, только когда число преимуществ оказалось действительно ощутимым. Кроме того, идею преобразования Охотского района в округ одобрили и сами жители.

- Одним из основных достоинств новой модели является единство управления. Жителям поселений больше нет надобности ходить по разным администрациям для решения своих проблем, так как теперь можно будет обращаться в единую администрацию округа. Кроме того, эта модель позволяет привлечь дополнительные средства в бюджет муниципалитета, - пояснил Алексей Щербаков, начальник отдела развития местного самоуправления и реализации избирательных процессов комитета по внутренней политике правительства края.

Речь о получении поддержки в рамках федеральных и региональных проектов, для участия в которых существуют определенные критерии. Например, численность населения в случае образования муниципального округа будет складываться по всему округу, а не конкретному поселению, что даст возможность получения средств из бюджетов края или страны. Кроме того, увеличится и местный бюджет, что позволит претендовать на получение большего объема софинансирования, так как сумма средств, выделяемая федеральным центром или регионом, напрямую зависит от доли, вложенной в реализацию проектов самим округом.

В результате появления муниципального округа совет депутатов и администрации поселений продолжит свою работу на время переходного периода, пока не будут избраны собрание депутатов и глава округа, после чего деятельность совета будет прекращена. Далее появится единая администрация с новым уставом, а на местах образуют отделы или управления, где смогут продолжить работу бывшие сотрудники администраций. Полностью структуру органов местного самоуправления планируется сформировать до конца 2023 года.