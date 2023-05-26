Школьники сдают первый в 2023 году ЕГЭ Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Последние звонки в школах Хабаровского края уже отгремели, и у выпускников начались экзамены. 26 мая 2023 года в пунктах приема экзаменов дети сдают химию, литературу и географию. В этом году единый государственный экзамен (ЕГЭ) сдают 6160 человек, но не все они выпускники 11 классов, среди сдающих есть учащиеся учреждений профобразования и выпускники прошлых лет. На химию заявились 599 человек.

Экзамен по химии проходит в правовом лицее Хабаровска Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Корреспондент «КП» - Хабаровск» побывал в одном из пунктов приема экзамена - в «Правовом лицее» - и пообщался с присутствующими. Как рассказала руководитель пункта, именно в лицей на химию планировали прийти 206 человек. Один из них отказался.

- Здесь, в «Правовом лицее», собрались дети из многих школ. Сдают химию. Подготовка глобальная, конечно, хорошо тем, кто определился с профессией еще в среднем звене, и через элективные и другие занятия они начинают постепенно готовиться, знают, что будут врачами. Если чуть позже определяются, то уже с 10 класса начинаются дополнительные элективные занятия. Подготовка масштабная, плодотворная, дети могут и на курсы разные ходить, заниматься с репетиторами. Возможностей подготовиться очень много, была бы мечта, а осуществить ее можно, - поделилась Светлана Губарева, руководитель пункта приема экзамена №82.

Школьников проверяют с помощью металлоискателей Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Сами ребята, конечно, волновались и переживали, как пройдет экзамен, справятся ли они. Еще до того, как школьников начали пускать в помещение, они ждали на улице, общались между собой и успокаивали друг друга.

- Мы готовились к этому экзамену два года, занимались с репетитором. Конечно, мы волнуемся, но мы полностью готовы, ждем уже начала экзамена, - рассказывают выпускницы Ксюша и Настя.

Настроение у ребят позитивное, не смотря на волнение Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Юные хабаровчанки учатся в третьей гимназии и после выпускного планируют поступать в медицинский университет. Девочки хотят стать врачами, какими именно, пока не определились.

- Я планирую уехать поступать в мед в Москве, если получится, то по целевому, а потом вернусь сюда. В Хабаровске нужны свои врачи, считаю, что мы должны об этом помнить и патриотично относиться к малой родине, - говорит один из выпускников.

Старт экзамену дали в 10 утра Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Те, кто сдает химию, необязательно идут в медицину или психологию. Среди выбираемых профессий - биохимик, нефтехимик, технолог, фармацевт, эколог. Дети осознанно выбирают эти профессии, понимая, что они востребованы.

- Сегодня особый и долгожданный для всех нас день, особенно для детей, которые хоть и волнуются, но пришли на свой первый экзамен. Химия дает массу возможностей, и мы переживаем за наших детей, чтобы они получили свои долгожданные баллы и поступили в вуз. После ковидных годов технология проведения ЕГЭ почти восстановилась. Но в этом году у нас нововведения, - рассказал Андрей Процко, начальник управления государственной регламентации образовательной деятельности.

Предварительно ребятам провели инструктажи Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Впервые в крае будут апробированы две новые технологии - получение материала по защищенному каналу в интернете, это когда пакет приходит по Сети в пункт, его расшифровывает специалист в день экзамена, вводя ключ. И вторая - сканирование работ сразу же после экзамена, чтобы не было утечек. Сканировать работы будут в самих аудиториях, для этого было закуплено почти 900 сканеров на общую сумму в 14 миллионов рублей. Материалы не выносят из кабинетов, а передают по защищенному каналу в штаб и уже оттуда в ЦОИ - региональный центр обработки информации.

Перед тем как зайти в аудиторию, ребят собирают в группы и пофамильно проверяют. На входе стоят сотрудники с металлоискателями и проверяют, чтобы у ребят не было ничего лишнего с собой. Разрешено на химию брать только непрограммируемый калькулятор и две таблицы. Помимо этого у ребят в руках паспорта и по две гелиевых ручки черного цвета. После того как школьников запускают в кабинеты, проводится инструктаж - до печати бланков с заданиями и после. В аудиториях установлено видеонаблюдение.

Если во время экзамена кому-то станет плохо, в школе дежурит медик. Охрану и правопорядок обеспечивает полицейский. Старт экзамену дали в 10:00 - начался он с распечатки заданий.

Результаты по географии, литературе и химии огласят 13 июня. Апелляцию можно подать в течение двух рабочих дней. Следующий экзамен выпускники Хабаровского края будут сдавать 29 мая, это будет русский язык.