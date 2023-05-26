В оба праздничных выходных с большой вероятностью пройдут дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода на День города Хабаровска 2023 будет не очень благосклонна. В оба праздничных выходных с большой вероятностью пройдут дожди. И все это вместе с сильным ветром.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

Прогноз в Хабаровском крае на выходные обещает кратковременные дожди разной интенсивности. В субботу, 27 мая, ночные температуры в регионе будут около +8 +15 градусов, на севере - в районе +1 +6, местами - до -5 градусов. Днем столбики термометров покажут +23 +25 градусов. На севере ожидается +7 +15 градусов. Ветер юго-западный, 10-13 метров в секунду.

- Самая теплая погода в Хабаровском крае на выходных ожидается в субботу. В воскресенье будет прохладнее, потому что возрастет вероятность осадков и будет больше облачности. Ветер сменит направление на северное, дневные температуры снизятся до +18 +23 градусов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА НА ДЕНЬ ГОРОДА ХАБАРОВСКА 27 И 28 МАЯ

Прогноз на День города в Хабаровске двоякий. Погода 27 мая будет неустойчивая: в ночь на субботу ожидается дождь, днем также возможны слабые осадки. Ветер юго-западный, 10-13 метров в секунду.

Погода в Хабаровске на День города 2023 ожидается приятной в температурном плане. Ночью столбики термометров покажут +11 +13 градусов. Днем воздух прогреется до +22 +24 градусов.

Погода на День города Хабаровска 28 мая испортится. Последнее майское воскресенье пройдет под периодическим дождем. Упадут и температуры: ночью +9 +11 градусов, днем - около +17 +19 градусов.

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