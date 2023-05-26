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Фотоконкурсы26 мая 2023 6:41

«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Леди в белых халатах»

Конкурс продлится с 1 по 18 июня 2023 года
Татьяна СЕРЕДА
Выбираем вместе «Леди в белых халатах» Хабаровского края

Выбираем вместе «Леди в белых халатах» Хабаровского края

Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В честь Дня медицинского работника «КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Леди в белых халатах». Мы расскажем о выдающихся женщинах, которые с успехом справляются со своими служебными обязанностями, ежедневно помогают людям и спасают их жизни, увлекаются творчеством, занимаются спортом, хранят семейный очаг и воспитывают детей.

С историей каждой участницы можно познакомиться в описаниях под фотографиями. Голосование пройдет с 1 по 18 июня. Три победительницы, набравшие наибольшее число голосов читателей сайта, получат призы.

За одну фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке. Подать заявку и проголосовать можно по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM), в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.

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