«Комсомольская правда» - Хабаровск» запускает фотоконкурс «Леди в белых халатах»

Выбираем вместе «Леди в белых халатах» Хабаровского края Фото: Елена ТЕРЯЕВА

В честь Дня медицинского работника «КП» - Хабаровск» объявляет о старте фотоконкурса «Леди в белых халатах». Мы расскажем о выдающихся женщинах, которые с успехом справляются со своими служебными обязанностями, ежедневно помогают людям и спасают их жизни, увлекаются творчеством, занимаются спортом, хранят семейный очаг и воспитывают детей.

С историей каждой участницы можно познакомиться в описаниях под фотографиями. Голосование пройдет с 1 по 18 июня. Три победительницы, набравшие наибольшее число голосов читателей сайта, получат призы.

За одну фотографию можно проголосовать один раз в 24 часа. С положением конкурса можно ознакомиться по ссылке. Подать заявку и проголосовать можно по ссылке.

Предварительные итоги и ход конкурса будут освещаться на всех площадках «КП» - Хабаровск»: на радио «Комсомольская правда» (88.3 FM), в газете «Комсомольская правда» - Хабаровск» и на сайте «КП» - Хабаровск».

Голосуйте за понравившиеся фотографии, собирайте лайки и получайте призы от наших спонсоров.