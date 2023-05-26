Мэр Хабаровска Сергей Кравчук продолжает работу над обновлением общественного транспорта

Аналогичные троллейбусы уже курсируют в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Белорусские машины на автономном ходу могут двигаться без подключения к сети вплоть до 20 километров. Вместе с шестью поступившими троллейбусами «Горожанин» в городе будут работать 10 единиц экологичного электротранспорта с автономным ходом.

- Это наш подарок жителям к 165-летию Хабаровска. Современные троллейбусы на автономном ходу в дальнейшем позволят нам открыть маршрут «трех вокзалов». Электротранспорт будет ходить к аэропорту, железнодорожному и автовокзалу, - заявил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Машины должны будут выйти на линию до 10 июня, хотя и сегодня можно прокатиться на аналогичных троллейбусах, которые хорошо себя зарекомендовали.

Заместитель мэра Хабаровска по промышленности, транспорту, связи и работе с правоохранительными органами Александр Прохорец сообщил, что администрацией уже заключен муниципальный контракт на приобретение еще семи троллейбусов аналогичного класса. Такая мера позволит полностью обновить парк электротранспорта в городе.

- Троллейбусы обладают рядом преимуществ. Зимой для удобства пассажиров здесь установлены специальные средства обогрева, летом будет работать кондиционер. Кроме того, в машинах есть порты для зарядки смартфонов, - рассказал Денис Рассадников, генеральный директор Уфимского трамвайно-троллейбусного завода.

Во время презентации представители администрации города рассказали, что 20 новых трамваев будет приобретено в следующем году. Соответствующие заявки уже поданы. Покупка экологичного транспорта будет возможна при поддержке Правительства Российской Федерации.

Курс на обновление городского транспорта позволит модернизировать транспортную систему города и создать новые маршруты. Еще одним важным аспектом является безопасность, к которой сегодня предъявляются высокие требования.