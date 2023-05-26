Валерий Чудесов: Население должно понимать социальный эффект от принимаемых регионом решений

Михаил Дегтярев с секретарем Комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Фото: Правительство Хабаровского края

На фоне все новых пакетов санкций от стран запада, главной задачей федеральных и региональных властей стало выстраивание отношений с дружественными азиатскими странами. Стратегическая роль в международной повестке нашей страны теперь принадлежит Китаю, именно поэтому глава приграничного с ним региона, Михаил Дегтярев, лично включился в процесс выстраивания отношений с главным международным партнером России.

Так, на днях делегация Хабаровского края во главе с губернатором провела несколько дней в китайской провинции Хэйлунцзян в рамках рабочей поездки. Большой визит был посвящен налаживанию сотрудничества и взаимообмена опытом по ключевым социально-экономическим направлениям.

Сегодня особенно сложно переоценить значимость прочных и продуктивных отношений между двумя странами.

- Глядя на карту мира, мы отчетливо видим, что из всех стран для России выделяется Китай, так же, как и для него выделяется наша страна. У нас гигантская совместная государственная граница. Это отношения двух цивилизаций, которые в сложных международных условиях могут способствовать закреплению тенденций формирования многополярного мира. И совершенствование этих отношений, логично, должно происходить, как на международном, так и на межрегиональном уровнях, - отметил в беседе с «КП» - Хабаровск» Валерий Чудесов, член Народного совета при губернаторе края.

За время работы в Китае делегация успела посетить Харбинский политехнический университет для поиска решений, полезных для развития образования в Хабаровском крае. Кроме того, губернатор провел встречу с первыми лицами провинции, с целью обсудить возможности совместной работы по реализации флагманских проектов.

Одной из наиболее перспективных точек взаимодействия является совместное освоение Большого уссурийского острова. Стороны пришли к единому мнению, что проект способен стать пилотной площадкой первой международной территории опережающего развития.

За время пребывания делегации в китайской провинции было рассмотрено множество аспектов многопланового сотрудничества, что увенчалось большими решениями относительно дальнейшего развития регионов обеих стран. Однако, член совета при губернаторе считает, что в информационной повестке данная поездка не представляет существенного значения для местного населения.

- Об освоении острова Большой Уссурийский разговоры идут не первый год. Сейчас, когда Михаил Дегтярев все чаще предметно упоминает проект в СМИ, думаю, что действительно можно ждать подвижек. Но если брать общую картину, то требуется конкретное и доступное понимание социального эффекта от реализации нынешних планов абсолютно для каждого жителя. Студент, рабочий или пенсионер – любой должен понимать, какой позитивный эффект несет в себе то или иное соглашение, заключенное на региональном, государственном или, как в данном случае, межгосударственном уровне. Именно понимание этих изменений способно повлиять на сокращение миграционных настроений, особенно, среди молодежи.