Михаил Дегтярев: Мы обязаны соответствовать статусу восточной столицы страны

Глава региона напомнил о богатой истории Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

Торжественное собрание в СЗК «Платинум арена», посвященное 165-летию Хабаровска, объединило первых лиц города, всего края и жителей столицы, для которых Хабаровск – намного больше, чем просто название населенного пункта.

Мероприятие началось с обращения губернатора региона Михаила Дегтярева к жителям крупнейшего города на всем Дальнем Востоке, отметив, что история Хабаровска насчитывает уже не одно поколение людей, которые всегда оставались верны своей малой родине.

- Сегодня в зале находятся духовные наследники солдат линейного Сибирского батальона под командованием капитана Якова Дьяченко, которые 31 мая 1858 года основали военный пост Хабаровска для защиты российско-китайской границы. Также здесь и преемники воинов, которые разгромили миллионную Квантунскую армию в 1945 году и поставили победную точку во Второй мировой войне, - начал свое обращение губернатор.

Из почти незаметного военного поселения на берегу Амура Хабаровск за 165 лет преобразился до промышленного, научного и культурного центра значительной части России. И сегодня значение Хабаровска для страны ценнее, чем когда-либо, поэтому развитие основных направлений столицы края находится под регулярным контролем президента страны Владимира Путина.

- Наш национальный лидер поддержал все предложения и проекты по созданию в Хабаровске условий для кардинального повышения качества жизни людей, значительного преображения облика города, соответствующего статусу восточной столицы страны. Мы не имеем права подвести президента, и обязаны воплотить эти планы в жизнь! Страна смотрит на наш город, как на ключевой форпост стратегического поворота страны на Восток. Рассвет России начинается здесь. С юбилеем, Хабаровск! – торжественно завершил выступление Михаил Дегтярев.

Гости торжественного собрания услышали гимн Хабаровска Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Собрание продолжилось награждением отличившихся представителей города. Почетную грамоту главы государства из рук губернатора получил президент союза Хабаровского края «Региональный союз боевых искусств» Андрей Белоглазов, внесший большой вклад в подготовку и проведение общественно значимых мероприятий. Благодарностью президента России отмечен и руководитель регионального исполкома ООД «Народный фронт «За Россию» Юрий Рошка.

В этот раз не остался незамеченным многолетний труд и личный вклад в социально-экономическое развитие города водителя троллейбуса МУП Хабаровска «ГЭТ» Александра Половинкина, который был удостоен почетной грамоты губернатора региона.

Традиционно, в годовщину Хабаровска город принимает новых людей в ряды Почетных граждан Хабаровска. На днях стало известно, что почетные регалии в этом году получат трое представителей столицы Хабаровского края: директор кадетской школы № 1 имени Федора Федоровича Ушакова Григорий Борщеговский, космонавт Петр Дубров и генеральный директор ООО «Али» Новруз Мамедов. Все новоиспеченные обладатели почетного звания получили свои награды от мэра Хабаровска Сергея Кравчука и председателя городской думы Андрея Белоглазова.