Грандиозно и масштабно: арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» прошел с размахом

В Хабаровске прошел арт-фестиваль на День города Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Эффектно и с размахом прошел арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск» в краевой столице 27 мая. 165-летие хабаровчане отметили масштабно - на главной улице города собралось несколько тысяч человек. Не помешал веселью даже проливной дождь и сильный ветер, который обрушился на город в самый разгар праздника, гости фестиваля не покидали локации, и продолжали участвовать в состязаниях и играх.

Дети разрисовали гигантские раскраски Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

С трех часов дня от улицы Дзержинского до Тургенева на Муравьева-Амурского яблоку было негде упасть. Кругом свои локации установили почти 100 компаний, развлечение можно было найти на любой вкус и возраст. Попробовать свои силы, поднимая гири и гантели, смогли мускулистые хабаровчане - они брали большой вес. Чуть поодаль свои машины представили к просмотру дрифтеры, а с понравившимися авто можно было сфотографироваться на память.

Хабаровчане были в восторге от локаций Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Одно из полюбившихся хабаровчанам занятие устроили музыканты - гости спели в караоке. Не мало зрителей собралось вокруг нескольких площадок с концертами, на одной выступали творческие коллективы, на другой пели дети, и переодетые в эстрадных звезд артисты.

Занятия нашлись для всех, от мала до велика Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Гимнастки виртуозно выступали на полотнах, это зрелище собрало вокруг себя большое количество народу. Для малышей устроили дром, прокатиться можно было всем по очереди. Чуть позже на главной улице появился гигантский осьминог, хабаровчане фотографировались на память рядом с ним.

По сторонам разместились палатки с разными сувенирами и товарами Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Тысячи людей посетили новичка – один из самых крупных производителей мяса и колбас впервые выставил свою локацию на фестивале. Гости получили 6—бесплатных хот-догов, состязались в перетягивании гигантской сосиски, играли в дженгу и энгри бердс колбасой, а для малышей было организовано две площадки – с игрой-бродилкой и состязанием на меткость в бросании мешочков в отверстие.

Продавали даже самовары Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

По двум сторонам от дороги свои палатки поставили торговцы, здесь можно было найти все, от одежды и сумок, до украшений и даже настоящих самоваров. Практически все точки проводили собственные лотереи, где покупатели выигрывали сувениры на память.

По всей территории фестиваля гуляли ростовые куклы, сфотографироваться можно было с чеширским котом, чебурашкой и другими сказочными персонажами. А еще, дети могли сыграть в крикет клюшками в виде фламинго.

Хабаровчане и гости города остались довольны праздником. На фестиваль приходили большими компаниями и семьями, веселились и выигрывали призы. Этот день на долго запомнится своим грандиозным и масштабным праздником.