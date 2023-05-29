Гармонь, барабаны и медные трубы: военно-музыкальный фестиваль отгремел на арене «Ерофей» в Хабаровске

Оркестры из Хабаровска и других городов страны пошумели на славу Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

С каждым годом популярность международного военно-музыкального фестиваля «Амурские волны» только нарастает, а потому более 650 музыкантов в составе 11 военных оркестров уже в 11-й раз приехали восхищать хабаровчан отлаженными маршами и музыкальными композициями самых разных лет.

За неделю выступлений участников фестиваля оркестры успели сменить не одну локацию, чтобы максимально охватить аудиторию, которая всегда с воодушевлением ожидает очередного приезда музыкантов. Одной из площадок стала арена СЗК «Ерофей», где прошло дефиле-представление участников-оркестров фестиваля.

Амурские волны - 2023 в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

На правах хозяев вечер открылся выступлением оркестра штаба Восточного военного округа Хабаровска. Помимо самостоятельных композиций, оркестр объединил усилия с хабаровским депутатом Тароном Григоряном, и зрители услышали знаменитую Te voglio bene assaje на итальянском языке

Оркестр штаба Тихоокеанского флота из Владивостока приехал в Хабаровск с любовью, которую продемонстрировали участники, выстроившиеся в большую фигуру сердца.

Амурские волны - 2023 в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Исполняя таинственную, а порой и духоподъемную музыку, оркестранты не забывали сопровождать выступление разными символами. Так, коллектив изобразил буквы VL, что отсылает к их родному городу.

Кто-то предпочел инсталляциям также русскую народную хореографию, как это сделали участники оркестра штаба войск и сил на Северо-Востоке России из Петропавловска-Камчатского. Под аккомпанемент балалайки и гармони статные мужчины в форме станцевали «Яблочко».

Тюменский оркестр, представляющий высшее военно-инженерное училище имени маршала Прошлякова, раскачивал зрителей заводными мелодиями. Кроме того, коллектив использовал запрещенный прием, который не мог не уйти в овации - попурри на песни группы «Любэ».

Разнообразную программу подготовил сводный военный оркестр гарнизона войск нацгвардии из Хабаровска. Музыканты представили как отечественную классику, так и всемирно известные хиты в собственной аранжировке. Посетители арены «Ерофей» услышали любимые уже несколькими поколениями Rasputin, чей оригинал принадлежит группе Boney M, а также бессмертную It’s my life, после чего оркестр заслуженно искупали в аплодисментах.

За колорит уже не первый год отвечает духовой оркестр Lena River Brass из Якутии. Коллектив начал выступление маршем, после чего зал затих и погрузился в звуки национальных музыкальных инструментов. Такой перформанс создает иную, отличающуюся от других участников атмосферу, что, впрочем, также здорово работает на зрителей, увлеченно наблюдающих за действием на сцене.

Несмотря на то, что на трибунах виднелись пустые места, нехватки поддержки и аплодисментов участники совсем не ощущали - творчество каждого коллектива сопровождалось овациями.

Амурские волны - 2023 в Хабаровске Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

И пусть в планы некоторых хабаровчан вмешался дождь, кто-то все равно стремился успеть хотя бы на последние полчаса почти трехчасового представления, ведь это зрелище, которое придется по душе вне зависимости от музыкальных предпочтений.