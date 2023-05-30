Юные хабаровчане отправятся на увлекательные мероприятия 1 июня Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Международный день защиты детей - это всемирный праздник, в России в этом году его отметят уже в 74 раз. Традиционно 1 июня для детей устраивают грандиозные праздники, предлагают массу развлечений и игр, а погода практически всегда благоволит - в первый день лета светит яркое солнце. В Хабаровске этому дню придают немалое значение, повсеместно проходят игровые мероприятия, где поучаствовать могут не только дети, но и взрослые. Куда сходить в Хабаровске на 1 июня и как отпраздновать День защиты детей в 2023 году, рассказываем ниже.

Куда сводить ребенка на 1 июня в Хабаровске

К счастью, развлечений для самых дорогих и любимых детей в Хабаровске предостаточно, многие развлекательные и досуговые центры к 1 июня готовят особые программы. Самым продвинутым предлагают окунуться в мир виртуальной реальности и отправиться в путешествие в VR-очках. VR GameClub ждет гостей в 11:00, по адресу улица Королева, 2/2. Цена билета от 200 до 800 рублей.

В библиотеке имени Наволочкина 1 июня состоится праздничное представление «В сказочной стране», посвященное Международному дню защиты детей. Прийти на него могут все желающие, начало праздника в 10:00, библиотека расположена на улице Ленинградской, 25.

Дальневосточный художественный музей 1 июня открывает свои двери для детей, желающих посмотреть экскурсию «Детские образы в изобразительном искусстве». Там же пройдет конкурс детских рисунков, материалы для творчества предоставит сам музей. Начало мероприятия в 11:00 на Шевченко, 7.

В Хабаровском краевом музыкальном театре 1 июня состоится премьерный показ спектакля для всей семьи - «Золотой цыпленок». Эта сказка учит детей верить в чудо, любить и делать добро. Цена билета - 800 рублей, начало спектакля в 15:00.

Мастер-классы для детей на 1 июня в Хабаровске

Дети старше девяти лет могут 1 июня прийти на мастер-класс в кружке рукоделия «Позитивный скрапбукинг». Дети смогут сделать собственные произведения искусства. Все материалы предоставляются. Пройдет кружок в «Одуванчике» по адресу: улица Заозерная, 36. Цена пробного занятия - 200 рублей, а разового - 800 рублей. Начало в 18:30.

В студии керамики LAVA для детей проводят мастер-классы на гончарном круге. Ребенок может сам сделать вазу, кружку или чашку, украсить ее или разрисовать. Начало мастер-класса в 11:00, на улице Радищева, 8Д. Стоимость занятия - 1300 рублей.

В студии «Арт-поток» 1 июня пройдет мастер-класс по живописи. Навыки рисования не требуются, а все материалы предоставит студия. На занятие ждут детей в возрасте от пяти лет. Цена мастер-класса - от 800 рублей. Находится студия на улице Карла Маркса, 91, 5 этаж. Начало занятия в 11:00.

Для тех, кто не очень любит рисовать или лепить из глины, предлагают создать собственными руками мягкую игрушку. На мастер-классе «Шьем милого кролика» дети научатся кроить, шить и декорировать мягкую игрушку. По окончании мастер-класса шедевр они забирают себе. Это занятие проходит на улице Тургенева, 49. 1 июня начало в 14:00. цена участия - 1200 рублей.

Как отпраздновать День защиты детей в Хабаровске

Помимо того, что ребенка можно занять интересными мероприятиями, провести этот день некоторые предпочтут в кругу семьи, развлекаясь вместе. Для семейного выхода отлично подойдет поездка в зоосад или прогулка по красивой набережной, а еще выезды на природу и в парки отдыха.