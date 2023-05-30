На одной неделе день рождения отметили Хабаровск и издание «Комсомольская правда» Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

165-летие Хабаровска – грандиозное событие, празднование которого не ограничилось одним только субботним днем. Большие мероприятия, посвященные дню Города, проводились на протяжении всех выходных. Не осталась в стороне и медиагруппа «Комсомольская правда – Хабаровск», подарив праздник не только своим читателям, но и всем жителям, любящим свой город.

Погода не подвела всех жителей, любящих свой город Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Так, на набережной Хабаровска прошел праздничный концерт «Хабаровск – мой город родной!», приуроченный ко дню рождения города. Организатор мероприятия «Комсомольская правда – Хабаровск» совсем недавно также отметил знаменательную для себя дату – 24 мая изданию, которое сегодня представляет собой синергию газеты, сайта и собственной радиоволны, исполнилось 98 лет.

К всеобщему празднику также охотно присоединилось множество партнеров, которые внесли свой вклад в организацию мероприятия. Среди них: медицинский центр «Ланта», специалисты которого на протяжении 25 лет оказывают профессиональную помощь; компания «Zepter International», предлагающая широкий ассортимент товаров для дома и для красоты; Дальневосточный проектный центр, занимающийся разработкой проектной документации для объектов любой сложности, и многие другие.

Творческие коллективы поздравляли Хабаровск с 165-летием Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В течение двух с лишним часов гостей концерта развлекали, удивляли и восхищали творческие коллективы, а в перерывах между выступлениями у всех пришедших на праздник хабаровчан была возможность выиграть ценные призы - достаточно было ответить на вопросы от партнеров, что активно делали дети и их родители.

Уже после первых выступлений вокального ансамбля «Гаровчаночка» и народного театра фламенко Alma началась раздача первых призов от генерального партнера компании МТС – самые умные и быстрые зрители успели забрать пледы и термокружки. Компания МТС - цифровая экосистема технологичных сервисов. Далее вопросами о здоровом теле горожан экзаменовала студия растяжки «Body stretching», вручившая победителям сертификаты на бесплатные занятия для знакомства с миром растяжки и исправления спины. Затем группа компаний «Тари» в составе поликлиники «Тари лэнд» и стоматологии «Тарилюкс» проверила жителей на осведомленность в области зубной гигиены.

Партнеры мероприятия раздали множество призов за ответы в викторине Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Погода держала всех пришедших в легком напряжении. На мгновение тучи над набережной сгустились, однако позитивный настрой хабаровчан разгонял любые намеки на непогоду. Главная задача для организаторов – комфорт для всех зрителей любого возраста, поэтому для удобства пожилым любителям зрелищ и подарков Комсомольской правдой были организованы сидячие места.

Праздник собрал хабаровчан всех возрастов Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Пока зрители разглядывали первые призы, сцену захватили хореографический ансамбль детей «Махаон», а также воспитанники академии физического развития «Олива-спорт» со своими танцевальными перфомансами.

Основной движок праздника – конечно, дети, которые не пропускали ни единого вопроса, которые доносились со сцены. Благодаря их усилиям, счастливые родители стали обладателями подарков от косметологической клиники «Атлас» и мебельной фабрики «Браво», которая вручила стильные каменные столешницы. Стоит отметить, что призы не доставались легко – участникам викторин, действительно, приходилось показать свою эрудицию, а иногда, интуицию.

Ни один ребенок не ушел без хорошего настроения и шарика Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Публика в очередной раз воодушевилась, когда на сцену вышла коренная дальневосточница, известная далеко за пределами Хабаровского края - Екатерина Белякова – участница восьмого сезона проекта «Голос» и финалистка проекта «Новая звезда – 2022». Певица дала возможность хабаровчанам спеть вместе, исполнив попурри на хиты русской эстрады 80-х годов.

Следом подоспели партнеры со съедобными подарками. От компании «МЖК» за вопросы об истории майонеза гости получили наборы соусов с традиционным вкусом, который точно знаком большому количеству гурманов. Еще один партнер – ресторан грузинской кухни «Месхети» - дал возможность зрителям познакомиться со вкусом хачапури-по-аджарски, которые, по мнению самого заведения, должен попробовать каждый.

Каждый исполнитель со своим колоритом Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

Колорита концерту «Хабаровск – мой город родной!» добавил Алексей Актанко, разбавивший репертуар предыдущих исполнителей песнями с вкраплением элементов горлового пения. Творческие выступления сменялись новыми конкурсами, которые вновь уступали место другим танцорам и певцам, поэтому динамика мероприятия, организованного «Комсомольской правдой» не позволяла хабаровчанам расходиться. Вместо этого зрителей только становилось больше.

Все проводили время с пользой и удовольствием Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

За два часа люди заматерели в части ответов на самые разные вопросы, однако в тупик многих поставила викторина от компании-партнера «Аграрные технологии будущего», которая проверила жителей Хабаровска на знание вкусной и полезной зелени. Выяснилось, что многие не знали, листья какого салата традиционно добавляется в салат «Цезарь», но после концерта в честь дня Города все точно запомнят, что такое салат Романо.

Флешмоб от студентов РАНХиГС Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Размышлять над многообразием насыщенных и целебных видах зелени зрители продолжали под выступление ансамбля «Девчата». А завершилось двухчасовое мероприятие масштабным флешмобом, подготовленным студентами президентской академии института управления РАНХиГС, в конце которого все участники во всей красе продемонстрировали любимую газету президента России – Комсомольскую правду! Издание, в свою очередь, еще раз поздравляет всех жителей и гостей Хабаровска с 165-летием.