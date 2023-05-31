Ко Дню города МТС запустила онлайн-гид по Хабаровскому краю Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Туристы, приезжая в Хабаровский край, будут получать приветственное SMS-сообщение со ссылкой на цифровой гид от МТС Travel. В онлайн-путеводителе путешественники найдут информацию о достопримечательностях, культуре и гастрономических особенностях региона.

Просмотреть все туристическое «меню» Хабаровского края путешественник может за пару минут. В гиде собран топ туристических локаций с описанием, координатами и советами по посещению. Также в нем есть информация о знаковых местах региона и традиционных блюдах местной кухни. Гости Хабаровского края узнают, где увидеть каменные водопады, как можно дотронуться до рельефных рисунков - ровесников египетских пирамид - и выяснят, что роднит Амурский мост и Эйфелеву башню. Путеводитель расскажет, где лучше жить, чтобы увидеть максимальное количество достопримечательностей, куда нужно отправиться, чтобы сделать фотографию как на пятитысячной купюре, а также, что выгоднее всего покупать в Хабаровске. Путешественников ждет актуальная информация о самых занимательных современных музеях, рекомендации по отелям и идеи, как интересно провести время в крае.

Кроме того, советы о путешествиях по Хабаровскому краю туристам дают известные амбассадоры по Дальнему Востоку - тревел-блогер, организатор туров по Дальнему Востоку Дмитрий Куликов, руководитель медиапроекта «Планета Тайга», организатор туров по Хабаровскому краю Виктор Решетников, журналист, телеведущий Егор Козорез.

- Одним из последних трендов является повышение интереса туристов из западных регионов к Дальнему Востоку. Путешественников в Хабаровском крае привлекают уникальные маршруты экотроп в заповедниках, нетронутая природа, рыбалка, культура коренных малочисленных народов. Поэтому МТС с помощью цифровой экосистемы помогает Хабаровскому краю развивать индустрию туризма. Я уверена, что даже искушенные любители найдут в нашем гиде что-то любопытное для себя, а туристу-новичку он поможет сориентироваться и провести отпуск интересно. В онлайн-гиде также можно узнать, какие мероприятия проходят в регионе, куда сходить с детьми, а также забронировать жилье с помощью экосистемного сервиса МТС Travel, - рассказывает Наталья Экшенгер, директор МТС в Хабаровском крае.

Путеводитель будет дополняться актуальной информацией о достопримечательностях Хабаровского края, подборками маршрутов, материалами об истории и культуре региона и рекомендациями туристов и местных экспертов.