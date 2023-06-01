Рассказываем, у кого отключат горячую воду в июне 2023 года Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Горячую воду в Хабаровске снова отключат. На какое-то время она исчезнет из кранов. Хорошая новость здесь в том, что коснется это не всех жителей города. Рассказываем, у кого отключат горячую воду в Хабаровске в июне 2023 года.

ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧИЛИ ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ХАБАРОВСКЕ В ИЮНЕ 2023

Очередное отключение горячей воды в Хабаровске запланировано с 6 по 19 июня. Без коммунальной услуги останутся абоненты ТЭЦ-3. Теплоэлектроцентраль уйдет на ремонт для того, чтобы без проблем пройти будущий отопительный период.

- В период остановки ТЭЦ-3 в ремонт выводится теплосетевое оборудование, проводятся работы на запорной арматуре и задвижках, влияющих на обеспечение потребителей тепловой энергией. Объем работ масштабный и возможны они только в условиях полного остановки оборудования, - прокомментировали в пресс-службе АО «ДГК».

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ИЮНЕ 2023 В ХАБАРОВСКЕ

Отключение горячей воды в Хабаровске в июне 2023 года затронет потребителей Краснофлотского и Кировского районов. Коммунальной услуги не будет в границах улиц:

- Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.

Горячая вода в Хабаровске в июне исчезнет абсолютно у всех жителей Железнодорожного района. Исключение составят здания на улицах:

- Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района «Хабаровск-2». Их обеспечит горячей водой ХТЭЦ-1.

Отключение горячей воды в Хабаровске 2023 пройдет частично и в Центральном районе. Без коммунальной услуги останутся жители в границах улиц:

- Ленина (нечетная сторона) – Ленинградская – Дикопольцева – К.Маркса – Амурский б-р – Гоголя – Некрасова.

Горячая вода в июне 2023 года пропадет и в Хабаровском районе. Краны «опустеют» в селах:

- Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ В ХАБАРОВСКЕ В ИЮНЕ 2023

Отключение горячей воды в июне в Хабаровске также пройдет с 5 по 11 июня. Это связано с переносом испытаний и ремонта котельной в Волочаевском городке. Горячая вода в июне 2023 года пропадет у потребителей в районе улицы Подгаева.

Если вы обнаружите прорывов, необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу Хабаровских тепловых сетей по телефону: 8 (4212) 36-35-16.

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