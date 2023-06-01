Рассказываем, у кого отключат горячую воду в Хабаровске в июне 2023 года Фото: Амир Закиров

Отключение горячей воды в июне в Хабаровске наметила ТЭЦ-3. Тысячи человек останутся без коммунальной услуги на две недели. Публикуем график отключения горячей воды в Хабаровске в июне 2023 года.

Горячую воду отключат в июне в Хабаровске

Горячую воду в Хабаровске отключают по несколько раз в год, и каждый раз это вызывает множество вопросов. Согласны, неприятно остаться без такого ценного ресурса, да еще и летом. Но отключение горячей воды в июне в Хабаровске, как объясняют коммунальщики, - необходимый процесс. Иначе предстоящий осенне-зимний период пройдет непредсказуемо.

Отключение горячей воды в июне 2023 года позволит ТЭЦ-3 уйти на ремонт. Чтобы привести оборудование в порядок, необходимо полностью вывести его из работы. В противном случае в будущий отопительный период не исключены крупные аварии. Замерзать зимой в 40-градусный мороз никто не хочет.

Поэтому жителям Хабаровска на время отключения горячей воды в июне в Хабаровске придется потерпеть. Снова вспомнить о больших кастрюлях и кипятить в них воду на всю семью, включать бойлеры и водонагреватели. Еще раз подчеркнем, что мера вынужденная и никуда от этого не деться.

Горячей воды в июне в Хабаровске не будет с 6 по 19 число. Это связано с тем, что ТЭЦ-3 выведет оборудование в ремонт. Коммунальщики объясняют, что предстоящие манипуляции возможны только при таком раскладе.

Ремонт на ТЭЦ-3 в Хабаровске закончится во второй половине июня.

График отключения горячей воды 2023 в Хабаровске в июне

Горячую воду в Хабаровске в июне 2023 года временно прекратят подавать жителям Краснофлотского и Кировского районов. Не всем, без коммунальной услуги останутся дома в границах улиц:

- Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской.

Без горячей воды в Хабаровске в июне 2023 две недели просидит и Центральный район. Частично. Включат бойлеры и достанут тазики жители домов в границах улиц:

- Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова.

Отключение горячей воды в Хабаровске в июне коснется Железнодорожного района. Краны «затихнут» у всех жителей. Но некоторым повезет больше - их горячей водой обеспечит ХТЭЦ-1. Коммунальную услугу не отключат в зданиях на улицах:

- Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района Хабаровск-2.

Под отключение горячей воды в июне 2023 года попадет и Хабаровский район. Набраться сил и терпения предстоит жителям сел:

- Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово.

У кого отключат горячую воду в июне 2023 в Хабаровске

Еще одна волна отключения горячей воды в июне в Хабаровске будет совсем небольшой и затронет одну улицу. С 5 по 11 июня без коммунальной услуги останутся потребители в районе Подгаева. В этот период будут проходить испытания и ремонт котельной в Волочаевском городке.

При обнаружении порыва, особенно в период отключения горячей воды в июне в Хабаровске, специалисты призывают сразу же сообщать об этом в диспетчерскую службу «Хабаровских тепловых сетей» по телефону: 8 (4212) 36-35-16.

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