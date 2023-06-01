Массовая давка: дети оказались в опасности из-за бесплатной раздачи мороженого в Хабаровском крае

Дети устроили давку из-за бесплатного мороженого в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

В День защиты детей многие компании решили сделать виновникам торжества подарки. Кто-то устраивал акции и концерты, другие угощали вкусностями. Как, например, это сделал один из местных гипермаркетов в Комсомольске-на-Амуре. Только желание порадовать ребят обернулось настоящим хаосом.

- В честь этого знаменательного дня мы приглашаем всех наших маленьких посетителей в магазины на угощение мороженым. Давайте вместе сделаем этот день незабываемым для наших детей. Пока вы совершаете покупки, ваши детки смогут вдоволь повеселиться. Их ждет море эмоций и мно-о-о-ого мороженого, - так было сказано в анонсе мероприятия.

Эмоции действительно были. Только не радость и счастье, а шок и удивление от жадности некоторых ребят. Да и день стал незабываемым для многих: комсомольчане запомнят его массовой давкой.

Все происходящее попало на видео. На кадрах – сотни детей разных возрастов: и малыши, и подростки. И все они ломятся за прохладным лакомством, лишь бы успеть ухватить кусочек, за который не нужно платить. И если кто-то берет одну порцию, то некоторые не стесняются: сгребают столько, сколько могут унести.

- Да хватит толкаться! Капец, ты видела, сколько он понабрал? – слышны возмущения операторов за кадром.

Распространились в сети и более ужасающие видео. На них дети буквально устроили неконтролируемую давку. Судя по кадрам, несколько человек упали и, находясь на земле, пытались отбиться от ног и рук остальных гостей «веселого» мероприятия. На видео слышны детские крики и возгласы: «Я не могу встать!» Снимающие даже говорят, что кто-то подрался из-за бесплатного десерта.

Пока информации о пострадавших нет. «КП» - Хабаровск» продолжает следить за ситуацией.

ОФИЦИАЛЬНО

Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку по данному факту о ненадлежащей организации массового мероприятия.

- В ходе проверки будет дана оценка организатору мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в прокуратуре Хабаровского края.