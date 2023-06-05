Концерт пройдет в День молодежи в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

День молодежи пройдет в Хабаровске 24 июня 2023 года. Краевая столица стала одним из 15 городов России, где состоится масштабный праздник. Он объединит амбициозных молодых людей, которые ищут новые возможности для развития. В 2023 году программа мероприятий на День молодежи в Хабаровске будет настолько обширной, что организаторам пришлось создать шесть тематических площадок, где каждый найдет для себя что-то интересное.

Основная программа мероприятий на День молодежи в Хабаровске 2023

На территории арены «Ерофей», где пройдет День молодежи в Хабаровске 24 июня, будет установлена главная сцена. Именно здесь состоятся основные мероприятия:

- с 10:00 до 10:15 - начало фестиваля;

- в 10:15 - разминка для участников, занятие по йоге;

- с 13:30 до 15:30 - концерт, на котором выступят участники краевого фестиваля «Студенческая весна-2023», открытый микрофон;

- с 16:30 до 17:30 - выступление команд КВН «Автодор», «ГГВП», «Пал Палыч»;

- с 17:30 до 18:00 - награждение победителей фестиваля «Уличная классика»;

- с 18:00 до 20:00 - вечеринка, выступления музыкантов и диджеев;

- с 20:00 до 21:00 - выступление главного гостя фестиваля, имя которого пока держится в секрете;

- с 21:00 до 22:00 - танцы в сопровождении светового шоу Романа Голубева;

- с 22:00 до 22:30 - розыгрыш 100 тысяч рублей и закрытие фестиваля.

Чтобы стать участником события, нужно зарегистрироваться. Сделать это можно по ссылке.

Расписание тематических мероприятий в День молодежи в Хабаровске 2023

Кроме главной сцены на арене «Ерофей» развернутся еще пять площадок. На каждой из них пройдут тематические мероприятия, посвященные Дню молодежи в Хабаровске.

Площадка «Навстречу добру»:

- 11:00 - 15:25 - 10 лекций на тему волонтерства от известных спикеров в направлении патриотизма, спорта, медиа, бизнеса, ЧС, медицины, культуры, экологии и социальной сферы;

- 15:30-16:25 - мастер-класс от краевого отделения «Российского красного креста»;

- 16:30 - 16:55 - лекция «Событийное волонтерство»;

- 17:00 - 17:55 - обучение основам работы с платформой Добро.ру;

- 18:00 - 18:55 - лекция о работе в рамках акции «МыВместе» в Хабаровском крае.

В течение дня 24 июня на площадке также будут работать несколько интерактивных зон. Гостей научат делать свечки-горелки, которые можно использовать в полевых условиях. Будет работать выставка продукции Краевого волонтерского центра, организован сбор гуманитарной помощи и кормов для животных. Молодежь сможет испытать удачу в авторской настольной игре «ДОБРОLIKE». Также откроется ярмарка волонтерских вакансий.

Площадка «Навстречу Родине»:

- 10:00 - викторина «Волонтеры Победы»;

12:15 - встреча со знаковыми спортсменами края;

- 14:00 - встреча с участником СВО в рамках проекта «Твой герой»;

- 17:30 - «мозговой штурм» с участием активной молодежи на тему оформления стенда про Хабаровский край на выставке в Москве;

- 18:00 - встреча «Путешествуя по России», где туристы поделятся лайфхаками и советами.

Также участников ждут соревнования по отжиманиям и мастер-класс по работе с металлоискателем.

Площадка «Навстречу креативу»:

- с 10:00 до 12:00 - прикладные мастер-классы по рисованию акрилом и подручными средствами;

- с 12:00 до 13:30 - «мозговой штурм» по разработке предложений для Всемирного фестиваля молодежи;

- с 14:00 до 16:00 - литературно-музыкальная программа от сообщества SOLO;

- с 16:00 до 17:00 - мастер-класс от стилиста Никиты Савельева;

- с 17:00 до 17:40 - урок современного танца;

- с 20:00 до 20:40 - мастер-класс по стендапу.

Площадка «Навстречу карьере»:

- 10:00 - бизнес-прожарка молодых предпринимателей от «гуру»;

- 12:00 - разработка проектных идей и питчинг-проектов;

- 14:00 - урок публичных выступлений;

- 16:00 - презентация проектов Росмолодежи;

- 17:10 - дискуссия на тему высшего образования;

- 18:00 - студенческая битва, интерактивы о жизни с использованием технологий «Технофан».

Кроме того, на площадке будет работать ярмарка «Маркет молодых», где начинающие предприниматели смогут познакомить гостей со своим бизнесом.

Последняя, пятая площадка под названием «Общее пространство» соберет гостей фестиваля в честь Дня молодежи в Хабаровске на большом мастер-классе, участники которого вместе заполнят раскраску о Хабаровском крае. Также здесь пройдет квест, посвященный празднику. Участие сможет принять каждый.

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