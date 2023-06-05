Совсем скоро хабаровчане будут искать спасения от жары за городом, на озерах Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Жители Хабаровского края наконец дождались хорошей погоды и яркого солнца, а это значит, что совсем скоро пляжи и базы отдыха в Хабаровске заполнятся отдыхающими. В погоне за красивым загаром и спасением от жары в воде хабаровчане отправятся преимущественно за город. Базы отдыха уже начинают открывать летний сезон и готовят пляжи и шезлонги. Где искупаться и позагорать в 2023 году в Хабаровске, рассказываем.

Пляжи, бассейны и базы отдыха в Хабаровске: где позагорать летом-2023

На всем побережье Амура в Хабаровске и пригороде купаться нельзя, запрет сохраняется уже несколько лет. Однако в этом году откроется первый пляж на берегу Амура, где купаться людям разрешат. Но произойдет это не в Хабаровске, а в Амурске, открытие городского пляжа намечено на 17 июня.

- На сегодняшний день амурский пляж - единственная в Хабаровском крае площадка для отдыха у Амура, получившая официальное разрешение на открытие. Пляж и пост оснащены всем необходимым оборудованием для безопасности отдыхающих, - сообщили в администрации Амурска.

В Хабаровске практически все побережье Амура - песчаное. Приехать позагорать можно на пляж «Сити» - он расположен вдоль южной половины набережной имени Невельского, под утесом.

Те. кто остался в городе, может ездить купаться за город на озера, или посещать бассейны Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Также понежиться под лучами жаркого солнца можно на пляже «Амуркабель», здесь обустроена база с кафе и местами для пляжного отдыха.

Еще в городе пляжная зона расположилась в Кировском районе, к северу от ТЭЦ-2. Пляж так и называется - «Дальдизель».

Пляж «Дельфин» тоже на протоке Амура. Здесь можно позагорать, арендовать беседку и устроить шашлыки.

Та же история с «Заимкой». Сюда можно приехать позагорать, но купаться в Амуре нельзя.

Где можно купаться в Хабаровске летом-2023

В Хабаровске искупаться можно будет в озерах и бассейнах. К слову, практически все базы отдыха расположены как раз на небольших озерах. Водоемы ежегодно чистят и подготавливают для людей.

Жители города любят выезжать на озеро Понтон, база отдыха расположена на Тельмана. Здесь можно снять беседку, пожарить мясо на углях, поиграть в волейбол.

«Белый парус», который в пригороде, в сторону Воронежа, тоже пользуется популярностью у хабаровчан. Для купания здесь оборудованы бассейны, взрослый и детский. На базе стоит кафе и магазин.

У северной окраины города, рядом с Березовкой, есть пляж «Аризона». Здесь озеро небольшое и очень быстро прогревается. На территории базы можно прекрасно отдохнуть всей семьей.

В Переяславке обычно летом работает пляж «Бриз». Он находится на берегу озера Драга. Из удобств там туалет и душ.

Где искупаться в бассейнах в Хабаровске летом-2023

Охладиться в бассейне хабаровчанам предлагают в нескольких местах в городе. Например, «Белый» пляж на Воровского, 17. На площадке два бассейна, лежаки, зонты и игровая площадка. Открытый бассейн, что в самом центре Хабаровска, на Советской - тоже принадлежит хозяину «Белого» пляжа. Об этом месте хабаровчане знают, и многие посещают его даже в холодное время года.

Спастись от дикой жары можно в тени, или в воде Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пляж «Юби» разместился прямо на крыше торгового центра «Юбилейный». Здесь все оборудовано для беззаботного отдыха - джакузи, бассейн, лежаки, столики, бар. Здесь не забыли и про детей, для них обустроили мягкий уголок с горкой.

Пляж «Сити» Лайм - это зона отдыха в гостиничном комплексе Royal-Lime на Выборгской. Здесь для хабаровчан работают сразу четыре бассейна с подогревом. Один из них - для VIP-гостей.

В Сосновке, на пересечении Владивостокского шоссе и основной трассы, обустроили большую зону отдыха. На деревянном настиле стоят шезлонги и несколько бассейнов. Два для взрослых, два для детей и одна чаша джакузи. Там же работает кафе, где после отдыха можно перекусить, а на вечер и ночь гостям предлагают остаться в номерах или в бане.

Еще одно место для семейного отдыха летом - пляж «Санта Барбара». Это место расположено на седьмом этаже торгового центра «Энергоплаза». Гости смогут искупаться в бассейне и насладиться открывающимся с крыши видом на Хабаровск.

Еще совсем недавно из дома до работы добирались мелкими перебежками, чтобы не замерзнуть, а уже сегодня многие включают кондиционеры и задергивают плотные шторы. Спасаться от знойного солнца каждый предпочитает по-своему - кто-то тоннами поедает мороженое, а кто-то ищет спасения в прохладной воде. Поэтому мы собрали для вас самые основные и популярные места, куда можно поехать позагорать или искупаться этим летом в Хабаровске.