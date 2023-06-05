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Общество5 июня 2023 8:28

Дикие пляжи и базы отдыха: где позагорать и искупаться в Хабаровске летом

В Хабаровском крае откроют единственный городской пляж на берегу Амура
Сергей ФОМИН
Совсем скоро хабаровчане будут искать спасения от жары за городом, на озерах

Совсем скоро хабаровчане будут искать спасения от жары за городом, на озерах

Фото: Татьяна ЦВЕНГЕР

Жители Хабаровского края наконец дождались хорошей погоды и яркого солнца, а это значит, что совсем скоро пляжи и базы отдыха в Хабаровске заполнятся отдыхающими. В погоне за красивым загаром и спасением от жары в воде хабаровчане отправятся преимущественно за город. Базы отдыха уже начинают открывать летний сезон и готовят пляжи и шезлонги. Где искупаться и позагорать в 2023 году в Хабаровске, рассказываем.

Пляжи, бассейны и базы отдыха в Хабаровске: где позагорать летом-2023

На всем побережье Амура в Хабаровске и пригороде купаться нельзя, запрет сохраняется уже несколько лет. Однако в этом году откроется первый пляж на берегу Амура, где купаться людям разрешат. Но произойдет это не в Хабаровске, а в Амурске, открытие городского пляжа намечено на 17 июня.

- На сегодняшний день амурский пляж - единственная в Хабаровском крае площадка для отдыха у Амура, получившая официальное разрешение на открытие. Пляж и пост оснащены всем необходимым оборудованием для безопасности отдыхающих, - сообщили в администрации Амурска.

В Хабаровске практически все побережье Амура - песчаное. Приехать позагорать можно на пляж «Сити» - он расположен вдоль южной половины набережной имени Невельского, под утесом.

Те. кто остался в городе, может ездить купаться за город на озера, или посещать бассейны

Те. кто остался в городе, может ездить купаться за город на озера, или посещать бассейны

Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Также понежиться под лучами жаркого солнца можно на пляже «Амуркабель», здесь обустроена база с кафе и местами для пляжного отдыха.

Еще в городе пляжная зона расположилась в Кировском районе, к северу от ТЭЦ-2. Пляж так и называется - «Дальдизель».

Пляж «Дельфин» тоже на протоке Амура. Здесь можно позагорать, арендовать беседку и устроить шашлыки.

Та же история с «Заимкой». Сюда можно приехать позагорать, но купаться в Амуре нельзя.

Где можно купаться в Хабаровске летом-2023

В Хабаровске искупаться можно будет в озерах и бассейнах. К слову, практически все базы отдыха расположены как раз на небольших озерах. Водоемы ежегодно чистят и подготавливают для людей.

Жители города любят выезжать на озеро Понтон, база отдыха расположена на Тельмана. Здесь можно снять беседку, пожарить мясо на углях, поиграть в волейбол.

«Белый парус», который в пригороде, в сторону Воронежа, тоже пользуется популярностью у хабаровчан. Для купания здесь оборудованы бассейны, взрослый и детский. На базе стоит кафе и магазин.

У северной окраины города, рядом с Березовкой, есть пляж «Аризона». Здесь озеро небольшое и очень быстро прогревается. На территории базы можно прекрасно отдохнуть всей семьей.

В Переяславке обычно летом работает пляж «Бриз». Он находится на берегу озера Драга. Из удобств там туалет и душ.

Где искупаться в бассейнах в Хабаровске летом-2023

Охладиться в бассейне хабаровчанам предлагают в нескольких местах в городе. Например, «Белый» пляж на Воровского, 17. На площадке два бассейна, лежаки, зонты и игровая площадка. Открытый бассейн, что в самом центре Хабаровска, на Советской - тоже принадлежит хозяину «Белого» пляжа. Об этом месте хабаровчане знают, и многие посещают его даже в холодное время года.

Спастись от дикой жары можно в тени, или в воде

Спастись от дикой жары можно в тени, или в воде

Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Пляж «Юби» разместился прямо на крыше торгового центра «Юбилейный». Здесь все оборудовано для беззаботного отдыха - джакузи, бассейн, лежаки, столики, бар. Здесь не забыли и про детей, для них обустроили мягкий уголок с горкой.

Пляж «Сити» Лайм - это зона отдыха в гостиничном комплексе Royal-Lime на Выборгской. Здесь для хабаровчан работают сразу четыре бассейна с подогревом. Один из них - для VIP-гостей.

В Сосновке, на пересечении Владивостокского шоссе и основной трассы, обустроили большую зону отдыха. На деревянном настиле стоят шезлонги и несколько бассейнов. Два для взрослых, два для детей и одна чаша джакузи. Там же работает кафе, где после отдыха можно перекусить, а на вечер и ночь гостям предлагают остаться в номерах или в бане.

Еще одно место для семейного отдыха летом - пляж «Санта Барбара». Это место расположено на седьмом этаже торгового центра «Энергоплаза». Гости смогут искупаться в бассейне и насладиться открывающимся с крыши видом на Хабаровск.

Еще совсем недавно из дома до работы добирались мелкими перебежками, чтобы не замерзнуть, а уже сегодня многие включают кондиционеры и задергивают плотные шторы. Спасаться от знойного солнца каждый предпочитает по-своему - кто-то тоннами поедает мороженое, а кто-то ищет спасения в прохладной воде. Поэтому мы собрали для вас самые основные и популярные места, куда можно поехать позагорать или искупаться этим летом в Хабаровске.

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