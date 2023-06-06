Руслан, 42 года, пробег пять лет: хабаровчане встретили русского Форреста Гампа, пробежавшего шесть континентов

Руслану Шакину осталось около 700 километров до завершения кругосветки. Фото: https://t.me/ruslanshakin

Уроженец Удмуртии Руслан Шакин уже пятый год бежит вокруг света. Путешественник успел побывать в 17 странах шести континентов, а последней в маршруте стала 18-я – Россия. На днях бегун добрался до Хабаровска, после чего до финиша ему останется преодолеть всего несколько сотен километров.

Все невозможное – возможно! Еще один тому пример – уникальное приключение Руслана Шакина, уроженца Удмуртии, решившего спустя 15 лет жизни в США отправиться в кругосветное путешествие, которому он посвящает последние четыре с половиной года жизни. По правилам кругосветки, закончиться она должна там же, где и началась – на острове Хоккайдо в Японии. Сейчас, после того, как Руслан побывал на всех шести континентах, до заветной цели остается совсем немного. Лето 2023 года началось для путешественника уже в Хабаровске, где он встретился и пообщался с людьми, которые давно следят за его передвижениями и вдохновляются этой историей.

В ходе личной встречи с бегуном хабаровчане получили ответы на все вопросы. Фото: https://t.me/ruslanshakin

«В детстве читал Жюля Верна»

Сама затея кругосветки, вероятно, не привлекла бы интерес такого количества неравнодушных, искренне переживающих за успех Руслана людей, если бы не способ пересечения местности и конечная цель. Россиянин почти обогнул земной шар на своих двоих, ежедневно пробегая от 30 до 60 километров. Итоговый пробег должен составить 40075 километров – расстояние длины экватора.

На встречу в Хабаровске Руслан пришел в компании своей верной спутницы Сони Фото: Кирилл КУЗНЕЦОВ

- Всегда хотелось совершить кругосветку. В детстве читал книги Жюля Верна и Джека Лондона о путешествиях и заразился этой идеей на годы. Сначала, конечно, не думал, что это будет бег. Ведь можно было сесть на велосипед или облететь мир на самолете, что заняло бы всего несколько дней. Но все случилось так, как случилось, - рассказал Руслан Шакин.

До того, как пуститься во все тяжкие, Руслан жил около 15 лет в Лос-Анджелесе, где трудился в сфере логистики. По словам бегуна, от первой искры в голове до первого забега в Японии прошло около четырех с половиной месяцев. Решиться также помогли книги спортсменов и успешных предпринимателей, утверждающих, что любые большие цели могут быть достигнуты. Так, Руслан начал совмещать работу с ежедневными непродолжительными пробежками, чтобы физически и морально подготовиться к долгому путешествию, в ходе которого придется пробежать не 100, не тысячу и даже не 10 тысяч километров. Затем авантюрист оставил работу, квартиру, снарядился всем необходимым и стартовал из Японии в собственный день рождения - 16 сентября.

«Умная собачка Соня»

Забег вокруг света включил в себя пересечение 18 стран шести континентов Земли, среди которых Новая Зеландия, Великобритания, Норвегия, Австралия, ЮАР, Аргентина, Чили, Япония и другие. Все эти расстояния спортсмен преодолевал в сопровождении лишь одной спортивной коляски, где уместилась вся жизнь бегуна на ближайшие годы – палатка, обувь и вещи первой необходимости. А уже в России путешественник обрел верную спутницу, которая теперь не смыслит жизни без бега и своего нового друга.

Однажды побежав вместе с Русланом, Соня больше не оставляет своего друга. Фото: https://t.me/ruslanshakin

- В Забайкальском крае, утром, после ночи в одной из гостиниц, я начал бежать, и через пару километров ко мне присоединилась бродячая собака. Просто стала бежать со мной и все. Назвал ее Соней, как в мультфильме «Умная собачка Соня». Выяснилось, что хлеб она не ест, а вот сникерсы ей понравились. Мы пробежали вместе почти 15 километров, встретили рабочих, которые угостили Соню рисом. Я хотел оставить собаку у ближайшей гостиницы через 40 километров, где сообщили, что подкармливают бродячих животных. Я уехал к другу, вернулся в гостиницу, переночевал, а когда спустился на утро – она сидела у гостиницы и ждала меня. Отказалась от сытной жизни и решила бежать к Тихому океану.

Свое имя Соня получила в честь героя детской книжки. Фото: https://t.me/ruslanshakin

Несмотря на опасения в первые дни, что собака не осилит планируемый маршрут или просто-напросто станет жертвой одного из проезжающих автомобилей, Соня оказалась действительно умным и выносливым бойцом. Но, к сожалению, верную четвероногую спутницу все же придется оставить во Владивостоке. Медицинские ограничения Японии позволяют провезти собаку только спустя 180 дней после забора крови на предмет наличия антител к бешенству. Поэтому для Сони последней точкой забега станет мыс Токаревского в России, после чего Руслан завершит кругосветку самостоятельно.

Команда, которая помогает двигаться к финишу. Фото: https://t.me/ruslanshakin

На финишной прямой

Сейчас от начальной цели пробежать 40075 километров осталось всего порядка 700 километров до большого финиша. За целеустремленность и продолжительность забега Руслана справедливо называют русским Форрестом Гампом. Ранее подобные пробеги покорялись считанному количеству человек, но особенность путешествия Руслана в том, что он всего второй, кто бежит без машины сопровождения. Первым был британец, который, однако, пробежал всего 25000 километров, тогда как россиянин намеревается преодолеть расстояние, равное длине экватора.

Все, что нужно для жизни, Руслан хранит в спортивной коляске. Фото: https://t.me/ruslanshakin

Своим прогрессом Руслан делится в своем телеграм-канале, где рассказывает о населенных пунктах, через которые проходит путь, об интересных людях, которые встречаются в ходе путешествия, и о состоянии Сони, которая быстро полюбилась всем подписчикам. Кроме того, существует сайт с интерактивной картой путешествия, где можно отследить абсолютно весь путь, проделанный за неполные пять лет, а также в режиме онлайн увидеть, где сейчас бежит спортсмен.

Разумеется, по окончании забега россиянин впишет свое имя в мировую историю с уникальным рекордом. Однако рекорды, по словам самого Руслана, являются только приятным бонусом. Все делается не для славы, а для своих собственных ощущений, которые способен дать огромный и удивительный мир.

Путешественника везде встречают радушные жители. Фото: https://t.me/ruslanshakin

Вернуться к обычной жизни после столь долгого путешествия может быть непросто, но Руслан уже имеет дальнейшие планы по прибытию в Японию.

- Что дальше? Харакири! На самом деле, есть определенные мысли, но в силу разных причин, я пока не хочу их озвучивать. Я точно хотел бы больше времени провести в Японии, ведь я и бежать начал через нее, потому что мне нравится страна. Поэтому маршрут был построен именно по сельской местности, чтобы не просто увидеть Токио и Осаку, а почувствовать жизнь страны изнутри. Потом, возможно, просто вернусь домой, хотя в голове есть несколько челленджей. Я читал интервью британца, который первым пробежал 25000 километров с коляской, где он рассказал, что после завершения забега не пробежал больше ни метра. Тогда я задумался, не ждет ли меня такая же судьба. Но я стараюсь бежать так, чтобы не забывать, что мне нравится бег.