«Надо взорвать вышку»: комсомольские школьники стали жертвами облучения от радиовышки

Одноклассники Данил и Сергей станут героями, которые будут бороться с мистическими явлениями
Студия анимационного кино из Комсомольска-на-Амуре «Зеленые камнеежки» выпустила пилотный эпизод мультсериала «Абдукция» о приключениях школьников в мире мистических теорий заговоров. Пилот собрал внушительную аудиторию и дал возможность воплотить в жизнь целую вселенную в виде полноценного сериала.
Абдукцией в логике называется метод обоснования гипотезы на основании уже установленных фактов. Однако в мире уфологии под абдукцией понимается явление похищения людей неизвестными инородными существами. Именно это значение легло в основу названия анимационного сериала «Абдукция» от комсомольской студии «Зеленые камнеежки».
Основной сюжет крутится вокруг мальчика Данила, который не знает, как находить общий язык со сверстниками, но знает все о разных теориях заговора, а также его одноклассника Сергея – популярного в школе спортсмена. В начале истории друзьями их, естественно, не назовешь, но именно этим ребятам придется вместе спасать свою родную школу, свой город и целый мир.
Команда создателей «Абдукции» на презентации пилотного эпизода. Фото: предоставлено героем публикации
Премьера пилотного эпизода, где школьники спасают своих одноклассников, облученных радиовышкой, состоялась 25 марта на косплей-фестивале, где создатели получили большую отдачу от посетителей, а в начале апреля «Абдукция» появилась на интернет-платформах, где за пару месяцев набрала 230 тысяч просмотров.
- Столь большие цифры за столь короткий период невероятно воодушевили нашу команду! Мы набрали более 200 тысяч просмотров, и к сегодняшнему дню могли бы набрать еще больше, если бы после столь стремительного взлета наш канал не взломали и не удалили. Нам потребовалось две недели, чтобы восстановить его и вернуть доступ, из-за чего пилот перестал появляться в рекомендациях у зрителей. Но, в любом случае, результаты невероятные! – рассказала «КП» - Хабаровск» директор студии анимации «Зеленые камнеежки» Марина Небожатко.
Действия в сериале будет разворачиваться в недалеком прошлом, в 2000-2010-х годах. Местом действия является Дальний Восток, на что указывают отсылки, которые можно встретить в пилотном эпизоде - пакеты сети «Самнеси», локальные разговорные выражения, насыщенный сопками ландшафт. При создании команда вдохновлялась родным Комсомольском-на-Амуре, и в будущем моментов, обозначающих географию сериала, будет еще больше.
Дальний Восток заполонят неизвестные существа
При разработке «Абдукции» создатели держали в уме именно сериал, а не короткометражку, потому что проект представляет собой большую историю, полноценно рассказать которую получится только в ходе нескольких сезонов.
- Это очень интересная история со своим глубоким смыслом. Автор проекта, Анастасия, придумала ее еще 10 лет назад. За это время, конечно, вселенная была не раз переработана, так что в конечном сериале все будет не так, как было изначально. Неизменным осталось самое главное – герои школьник Данил и его одноклассник Сергей окажутся в центре мистики, конспирологии и теории заговоров. Кроме того, помимо мультсериала, мы также планируем выпускать комиксы, которые будут дополнять и расширять основной сюжет.
За пару месяцев после премьерного показа герои сериала обрели большую популярность. Фото: предоставлено героем публикации
Команда, занимающаяся созданием и развитием «Абдукции» зародилась три года назад. Непосредственно работой над мультипликационными продуктами сегодня в студии занимаются семь человек. Кроме них есть люди, помогающие при создании фонов и те, кто не имеет отношения к анимации, но вносит вклад в развитие других сфер студии – комиксы, мастер-классы и другие мероприятия.
- Мы объединились вокруг общей мечты делать мультфильмы и комиксы, создавать новые миры здесь, на Дальнем Востоке, а также дать возможность молодежи реализовывать свой творческий потенциал вместе с нами. За эти годы мы сплотились и пополнили свои ряды. Среди нас нет больших профессионалов, ведь анимации и созданию мультфильмов мы учились вместе все три года и сейчас помогаем освоить это ребятам помладше. Поэтому сегодня команда состоит, как из ребят 16 лет, так и людей постарше – 27-30 лет.
Ощутив спрос аудитории и перспективы сериала после представления пилотного эпизода, для Зеленых камнеежек началась сложная, но от этого не менее интересная пора тщательной разработки и создания полноценного сезона сериала, который даст ответы на одни вопросы и оставит зрителя с новыми загадками.
История «Абдукции» получит развитие до большой вселенной. Фото: предоставлено героем публикации
- Масштабный препродакшн первого сезона займет не менее четырех месяцев. Это еще даже не сама анимация, а только разработка первого сезона, включающая прописание сценариев, библии, тесты анимации. После этого, в октябре-ноябре, мы приступим к полноценной анимации. По сюжетной составляющей у нас полностью продуманный мир, мы уже знаем, чем завершится наша история через несколько лет. Данил и Сергей - невероятные персонажи с невероятной историей, поэтому мы верим, что она очень понравится зрителю!
Выход первого сезона, по предварительным планам, стоит ожидать к концу 2024 года. Сезон будет полностью завершен и только потом представлен зрителям. А следом камнеежки приступят к работе над вторым сезоном.
При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Telegram;
- Дзен.