«Надо взорвать вышку»: комсомольские школьники стали жертвами облучения от радиовышки

Одноклассники Данил и Сергей станут героями, которые будут бороться с мистическими явлениями

Студия анимационного кино из Комсомольска-на-Амуре «Зеленые камнеежки» выпустила пилотный эпизод мультсериала «Абдукция» о приключениях школьников в мире мистических теорий заговоров. Пилот собрал внушительную аудиторию и дал возможность воплотить в жизнь целую вселенную в виде полноценного сериала.

Абдукцией в логике называется метод обоснования гипотезы на основании уже установленных фактов. Однако в мире уфологии под абдукцией понимается явление похищения людей неизвестными инородными существами. Именно это значение легло в основу названия анимационного сериала «Абдукция» от комсомольской студии «Зеленые камнеежки».

«Пилот» залетел на ура

Основной сюжет крутится вокруг мальчика Данила, который не знает, как находить общий язык со сверстниками, но знает все о разных теориях заговора, а также его одноклассника Сергея – популярного в школе спортсмена. В начале истории друзьями их, естественно, не назовешь, но именно этим ребятам придется вместе спасать свою родную школу, свой город и целый мир.

Команда создателей «Абдукции» на презентации пилотного эпизода. Фото: предоставлено героем публикации

Премьера пилотного эпизода, где школьники спасают своих одноклассников, облученных радиовышкой, состоялась 25 марта на косплей-фестивале, где создатели получили большую отдачу от посетителей, а в начале апреля «Абдукция» появилась на интернет-платформах, где за пару месяцев набрала 230 тысяч просмотров.

- Столь большие цифры за столь короткий период невероятно воодушевили нашу команду! Мы набрали более 200 тысяч просмотров, и к сегодняшнему дню могли бы набрать еще больше, если бы после столь стремительного взлета наш канал не взломали и не удалили. Нам потребовалось две недели, чтобы восстановить его и вернуть доступ, из-за чего пилот перестал появляться в рекомендациях у зрителей. Но, в любом случае, результаты невероятные! – рассказала «КП» - Хабаровск» директор студии анимации «Зеленые камнеежки» Марина Небожатко.

Действия в сериале будет разворачиваться в недалеком прошлом, в 2000-2010-х годах. Местом действия является Дальний Восток, на что указывают отсылки, которые можно встретить в пилотном эпизоде - пакеты сети «Самнеси», локальные разговорные выражения, насыщенный сопками ландшафт. При создании команда вдохновлялась родным Комсомольском-на-Амуре, и в будущем моментов, обозначающих географию сериала, будет еще больше.

Дальний Восток заполонят неизвестные существа

Создание новых миров на Дальнем Востоке

При разработке «Абдукции» создатели держали в уме именно сериал, а не короткометражку, потому что проект представляет собой большую историю, полноценно рассказать которую получится только в ходе нескольких сезонов.

- Это очень интересная история со своим глубоким смыслом. Автор проекта, Анастасия, придумала ее еще 10 лет назад. За это время, конечно, вселенная была не раз переработана, так что в конечном сериале все будет не так, как было изначально. Неизменным осталось самое главное – герои школьник Данил и его одноклассник Сергей окажутся в центре мистики, конспирологии и теории заговоров. Кроме того, помимо мультсериала, мы также планируем выпускать комиксы, которые будут дополнять и расширять основной сюжет.

За пару месяцев после премьерного показа герои сериала обрели большую популярность. Фото: предоставлено героем публикации

Команда, занимающаяся созданием и развитием «Абдукции» зародилась три года назад. Непосредственно работой над мультипликационными продуктами сегодня в студии занимаются семь человек. Кроме них есть люди, помогающие при создании фонов и те, кто не имеет отношения к анимации, но вносит вклад в развитие других сфер студии – комиксы, мастер-классы и другие мероприятия.

- Мы объединились вокруг общей мечты делать мультфильмы и комиксы, создавать новые миры здесь, на Дальнем Востоке, а также дать возможность молодежи реализовывать свой творческий потенциал вместе с нами. За эти годы мы сплотились и пополнили свои ряды. Среди нас нет больших профессионалов, ведь анимации и созданию мультфильмов мы учились вместе все три года и сейчас помогаем освоить это ребятам помладше. Поэтому сегодня команда состоит, как из ребят 16 лет, так и людей постарше – 27-30 лет.

Сюжет продуман, нужно только подождать

Ощутив спрос аудитории и перспективы сериала после представления пилотного эпизода, для Зеленых камнеежек началась сложная, но от этого не менее интересная пора тщательной разработки и создания полноценного сезона сериала, который даст ответы на одни вопросы и оставит зрителя с новыми загадками.

История «Абдукции» получит развитие до большой вселенной. Фото: предоставлено героем публикации

- Масштабный препродакшн первого сезона займет не менее четырех месяцев. Это еще даже не сама анимация, а только разработка первого сезона, включающая прописание сценариев, библии, тесты анимации. После этого, в октябре-ноябре, мы приступим к полноценной анимации. По сюжетной составляющей у нас полностью продуманный мир, мы уже знаем, чем завершится наша история через несколько лет. Данил и Сергей - невероятные персонажи с невероятной историей, поэтому мы верим, что она очень понравится зрителю!

Выход первого сезона, по предварительным планам, стоит ожидать к концу 2024 года. Сезон будет полностью завершен и только потом представлен зрителям. А следом камнеежки приступят к работе над вторым сезоном.

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