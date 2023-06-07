«Ты только борись, доченька, не сдавайся!»: жители со всего Хабаровского края сплотились, чтобы помочь больному раком ребенку

Таня Марычева уже второй раз болеет онкологией, сейчас она проходит лечение в Израиле Фото: предоставлено редакции

- Доброе утро, лисенок, пора просыпаться! Смотри, как за окном ярко светит солнышко. Мы с тобой обязательно победим эту заразу и вернемся домой, и обязательно сходим в поход с палатками, всей семьей!...Ты только борись, слышишь, доченька, никогда не сдавайся, и она тебя не одолеет!

... Только так, с улыбкой, уверенно мама Тани Марычевой появляется в палате у своей малышки. Здесь нельзя показывать слабость - девочка все почувствует, здесь важно и нужно верить в лучшее. Ребенку вовсе незачем знать, сколько сил мама тратит на то, чтобы голос ее не надорвался, когда она рассказывает девочке о чем-то, а из глаз не хлынули слезы. У восьмилетней Тани из Хабаровска рак крови, по-научному - острый миелоидный лейкоз. Это уже второй страшный диагноз за последние несколько лет… За судьбой Тани наблюдает весь Хабаровский край, в помощь ей устраивают благотворительные концерты, о ней пишут и говорят. Родители девочки продолжают стучаться во все двери, потому что перестать бороться за жизнь дочери - значит сдаться, и значит потерять ее навсегда.

Утром отвели в поликлинику, а вечером положили в онкологию

Таня родилась в августе 2014 года, ей сейчас восемь лет. Девочка жила обычной жизнью, пока однажды врач в садике не заметила, что глазик немного припух. Родители тут же пошли в поликлинику, сдали кровь, оказалось - повышены лейкоциты, а затем назначили МРТ. После этого девочку госпитализировали в онкологическое отделение с образованием за орбитой глаза. Почти неделю врачи выясняли, что происходит. В итоге мама повезла Таню в Москву, и там долгих четыре месяца лучшие клиники не могли поставить диагноз - добраться до образования было сложно, пункцию взять трудно.

Девочка толком не успела насладиться детством Фото: предоставлено редакции

- Сделали КТ легких, это необходимая процедура при поступлении в клинику, и на снимке выявили еще одну опухоль, уже на плевре легкого. За эти месяцы Танюше трижды делали операции, брали кусочки опухоли. Когда брали биопсию за орбитой, обрезали мышцу. Теперь у ребенка не поднимается веко, врачи ставили разные диагнозы - от лимфомы до саркомы, - говорит Светлана.

С каждым днем Тане становилось все хуже, опухоли давили на орбиту глаза и сжимали легкое. Что пережили тогда родители девочки - страшно представить. Видеть, как малышка страдает, было невыносимо. Поставить точный диагноз и прописать лечение никто не мог. Тогда родители нашли клинику в Голландии, туда отправили кусочки опухоли буквально в коробке из-под конфет. Только там врачи смогли определить, какая химия нужна девочке.

Дома Таню ждут брат и сестра Фото: предоставлено редакции

- Врачи, видя состояние ребенка, начали проводить высокодозную химию, после которой Таня впала в глубокую аплазию, не могла есть и пить 21 день. Во рту было мясо, жидкий стул с примесью крови, сожжена слизистая. Язвы были везде, стоматит и прочие последствия химии. Про волосы даже говорить не стоит, это ничто по сравнению с тем, что творилось с ребенком. Почти два с половиной месяца мы вытаскивали доченьку из этого состояния.

Казалось, все позади, Таня победила, но...

Таня прошла три операции, более 10 курсов химии, предложенной голландскими врачами, и множественную лучевую терапию. Спустя год интенсивного лечения, наконец наступила ремиссия. Семья была счастлива, Танюше лучше, казалось, все позади. Они вернулись домой, достроили дом, переехали, и девочка снова начала жить полной жизнью, ходить в садик, играть и дружить со сверстниками.

На лечение нужны огромные деньги Фото: предоставлено редакции

Жестокие удары судьбы

Тогда, в тот первый раз, семья собирала деньги на лечение девочки по родственникам и друзьям. Сами родители что-то продали, где-то ужались, влезли в долги. Общими усилиями тогда справились. В ремиссию, раз в три месяца летали на контроль в Москву.

На очередном таком обследовании в крови обнаружили бласты - из-за первого сложного лечения у Тани начался лейкоз, новый рак…

Помочь тогда могла только лишь пересадка костного мозга, но времени искать донора не было. Лечение требовалось незамедлительное. В клинике имени Блохина провели химию, но начались побочные эффекты, на вторую не решились - пациентку отправили в Петербург, на пересадку. Донором стал папа Тани, других доноров в стране просто не нашлось.

- Пересадка прошла тяжело, отказывала поджелудочная, кишечник, легкие. Пострадала кожа. В себя дочь приходила полгода. Потом стало чуть легче, нас отпустили домой на месяц, мы провели его дома, все вместе. Это было настоящее счастье. А затем вернулись в Питер, и пункция показала минимальную остаточную болезнь. Лечились облегченными химиями, иногда ездили домой, повидаться с семьей.

Историю Тани Марычевой знают буквально все жители Хабаровска Фото: предоставлено редакции

Предложили ехать домой, умирать

После очередной поездки домой, уже к началу 2023 года, Таню снова обследовали, оказалось - остаточная растет, а значит, донорские клетки перестают работать. Таню долго обследовали, решали, что же делать. Новая пересадка от папы могла стать губительной, Таня еле перенесла первую, тогда семье сказали возвращаться домой, с формулировкой «доживать», а иначе - умирать… другой вариант - делать химию столько, сколько вынесет организм.

Еле уловимый свет надежды

Но родители категорически отказывались сдаваться. В тот самый момент, когда казалось, мир просто рушился, они смогли перебороть себя и стали искать варианты, клиники, врачей, и нашли! На лечение Таню взяла клиника Шиба в Израиле. Только в той клинике были необходимые препараты для иммунотерапии, а еще у клиники есть выход на все донорские ресурсы мира, то есть найти и активировать неродственного донора могли только они. Семья решила во что бы то ни стало увезти ребенка туда, двигала ими лишь одна единственная цель - спасти жизнь своему ребенку, бороться за нее и идти до самого конца.

Сейчас девочка с мамой и папой в Израиле. Танечка прошла курс химии, но ее настигли последствия - девочка уже пятый день с высокой температурой. Каждый день пребывания в палате - около полутора тысяч долларов, в какую сумму выльется лечение - еще неизвестно, но речь идет уже о нескольких сотнях тысяч долларов.

- Сейчас нам нужно около 35 миллионов, чтобы проходить лечение, найти и активировать донора. Нас спрашивают - почему Израиль, говорят, что я сама решила лечить дочь за границей, но у меня на самом деле не было выбора, в России нет ни препаратов для ее терапии, ни донора подходящего. А здесь все это реально, клиника может найти донора вообще в любой точке мира. Но на все это нужны деньги, для нас, для рядовой семьи из Хабаровска, эта сумма просто нереальная.

С миру по нитке на спасение жизни ребенка

К спасению жизни девочки подключаются буквально все. Сумма в 35 миллионов - не маленькая, но родители будут снова и снова стучаться во все двери. К работе по сборам примкнули благотворительные фонды, власти, даже депутаты. В помощь Танечке устраивают благотворительные концерты и ярмарки. Один такой проходил в Петербурге, еще один был в Хабаровске в апреле, и еще один планируется 16 июня в краевой столице. Телекомпании снимают флешмобы, ролики в поддержку ребенка, призывают людей пожертвовать по 100 рублей, и если каждый это сделает, то помощь будет бесценной.

Особенно большая поддержка идет со стороны простых людей, хабаровчан, сборы ведутся круглосуточно, люди шлют деньги, но этого все равно слишком мало для спасения Тани. Сейчас семье необходима огромная сумма, которая для них самих точно неподъемная. Сбором средств занимается несколько благотворительных фондов. Сделать перевод можно на сайте ХКБФ «Счастливое детство», при переводе необходимо обязательно указать назначение - для Тани Марычевой.

За 6 июня собрано уже порядка 11,3 миллиона рублей, всего же люди перечислили уже почти 17 миллионов, а значит, осталось собрать еще примерно 18 миллионов. Курс доллара все время прыгает, поэтому сумма тоже скачет. Но сборы идут, семья, друзья, знакомые и незнакомые люди - все сейчас переживают за девочку и просят каждого неравнодушного помочь спасти Таню.