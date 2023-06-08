«Бригады скорой помощи оснащены тревожными кнопками, и практика показывает, что необходимость в них бывает»

Работать бригадам скорой помощи приходится в совершенно разных условиях Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно бригады скорой помощи спасают жизнь и здоровье людей, но такая работа связана с риском и для самих работников. Нападения на врачей скорой помощи уже не редкость, а скорее регулярное явление. Каждый год в России происходит около 100 тысяч подобных случаев.

Потенциальная опасность может быть связана с условиями работы: часто бригаде приходится работать на местах происшествий - теракты, стихийные бедствия или взрывы. Иногда и сами пациенты, находящиеся в измененном или шоковом состоянии, могут стать угрозой для медицинского работника. Вызовы совершаются в разные районы города, и встретить врача может и тихая семейная пара, и агрессивно настроенные больные.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» Анатолий Шеленок - главный врач станции скорой помощи Хабаровска рассказал о том, как защищены врачи от пациентов.

- Бригады оснащены тревожными кнопками. Достаточно одного нажатия. У нас заключен договор с Росгвардией, и при необходимости мы можем нажать кнопку. Дежурные машины равномерно расположены по городу, реагируют довольно быстро, - рассказал Анатолий Шеленок.