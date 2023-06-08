Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 июня 2023 2:01

«Бригады скорой помощи оснащены тревожными кнопками, и практика показывает, что необходимость в них бывает»

Особенности работы бригад неотложной помощи обсудили на РАДИО КП (88.3 FM)
Карина Алипченкова
Работать бригадам скорой помощи приходится в совершенно разных условиях

Работать бригадам скорой помощи приходится в совершенно разных условиях

Фото: Артем КИЛЬКИН

Ежедневно бригады скорой помощи спасают жизнь и здоровье людей, но такая работа связана с риском и для самих работников. Нападения на врачей скорой помощи уже не редкость, а скорее регулярное явление. Каждый год в России происходит около 100 тысяч подобных случаев.

Потенциальная опасность может быть связана с условиями работы: часто бригаде приходится работать на местах происшествий - теракты, стихийные бедствия или взрывы. Иногда и сами пациенты, находящиеся в измененном или шоковом состоянии, могут стать угрозой для медицинского работника. Вызовы совершаются в разные районы города, и встретить врача может и тихая семейная пара, и агрессивно настроенные больные.

В прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» Анатолий Шеленок - главный врач станции скорой помощи Хабаровска рассказал о том, как защищены врачи от пациентов.

- Бригады оснащены тревожными кнопками. Достаточно одного нажатия. У нас заключен договор с Росгвардией, и при необходимости мы можем нажать кнопку. Дежурные машины равномерно расположены по городу, реагируют довольно быстро, - рассказал Анатолий Шеленок.

Интересное