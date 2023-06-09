В Хабаровске объявили войну бесхозным постройкам по поручению Сергея Кравчука

Сергей Кравчук поручил избавиться от бесхозных построек Фото: Администрация Хабаровска

Градоначальник всегда внимательно относится к просьбам хабаровчан. Во время рабочей поездки в микрорайон Хабаровск-2 мэр встретился с местными жителями, которые указали на проблемный объект.

- Остановка «Поворот на 2-й Хабаровск» вызывает беспокойство у пассажиров. Ларек, находящийся тут, совершенно никому не нужен - он заброшен. Здесь собираются какие-то сомнительны личности. Если есть возможность, снесите его, - обратилась с просьбой Надежда Кислицина, заместитель председателя Хабаровского регионального координационного совета ветеранов войны и труда Дальневосточной железной дороги.

Решение мэру Хабаровска пришло прямо во время беседы.

- Полностью с вами согласен. Ставлю срок департаменту муниципальной собственности осуществить демонтаж ларька до 30 июня. Управлению дорог совместно с главой района поручаю принять меры по благоустройству этого участка, - ответил Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Также главам районов была поставлена задача усилить контроль за выявлением заброшенных нестационарных торговых объектов, чтобы избегать подобных проблем в будущем.

Управление торговли, питания и бытового обслуживания не осталось в стороне. Глава администрации города поручил проводить активную работу с субъектами малого предпринимательства и способствовать их поддержке.

Сегодня Хабаровск смотрит в сторону легализации деятельности бизнеса, ведь получаемые городом налоги идут на благоустройство и создание комфортной среды для всех жителей. Времена, когда можно было встретить разгул незаконной торговли, ушли в прошлое.