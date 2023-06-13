Новые троллейбусы - удобства для людей: Сергей Кравчук дал старт новому маршруту в Хабаровске

Новые троллейбусы проходят часть пути на автономном ходу Фото: Администрация Хабаровска

Хабаровск хорошеет на глазах. Власти города продолжают поэтапное обновление общественного транспорта. Совместная работа мэра Хабаровска Сергея Кравчука и губернатора Михаила Дегтярева позволила получить не только новые троллейбусы, но и запустить еще один маршрут.

Новый маршрут для автономного электротранспорта позволяет соединить сразу три важных транспортных узла в городе - аэропорт, автовокзал и железнодорожный вокзал. По поручению Сергея Кравчука, первый троллейбус по новому маршруту вышел на линию 10 июня.

- У жителей Хабаровска есть потребность в соединении трех точек города. Троллейбусы, которые мы приобрели, оснащены системой автономного хода, благодаря которой мы можем создать маршрут «трех вокзалов», - заявлял ранее Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Машины будут начинать движение от аэропорта, поворачивать на Большую, доезжать до Воронежской, на которой находится автовокзал, затем до железнодорожного вокзала и возвращаться на Карла Маркса и остановку «Павленко». Часть маршрута будет осуществлена с помощью автономного хода. Стоимость останется прежней - 33 рубля до 20:00 и 35 рублей после 20:00.

Доказавшие свою эффективность троллейбусы продолжат закупать и в следующем году. Очередная партия транспортных средств позволит обновить автопарк на 100 процентов. Такая же работа ведется и по линии обновления автобусов. За последнее время коммерческие перевозчики обновили 81 машину на общую сумму 354 миллиона рублей.

Замена устаревающего городского общественного транспорта была бы невозможна без привлечения дополнительного финансирования. Мэр Хабаровска приложил большие усилия, чтобы получить как краевые, так и федеральные средства.

Работа, которая организована командой администрации города, это долгосрочный процесс. Его результатом станет современная транспортная система, которая будет не только комфортной, но и отвечать всем требованиям безопасности.