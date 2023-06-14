Ветеринары были в шоке, когда сделали рентген: жители Хабаровска спасают полуслепого пса Вулкана с пулей в легком

Парадокс в том, что не пуля в легком причина тяжкого состояния собаки Фото: Предоставлено героем публикации

Похожий на овчарку пес скитался в районе остановки «Топографический техникум». Собака растеряно бродила по улицам, заглядывала в лица людям, тряслась от холода. От одного взгляда на пса сжималось сердце: глаза нет, возле ребер какая-то шишка, исхудавший и зашуганный. У собаки явно была тяжелая жизнь, правда о которой раскрылась в кабинетах ветеринаров.

Каждый может помочь сделать все возможное, чтобы Вулкану стало лучше Фото: Предоставлено героем публикации

Вулкан

Похожий на овчарку пес поселился в районе остановки примерно в январе 2023 года. Местные жители сразу заметили «новичка»: он врезался в людей, не умел переходить дорогу, был изгоем среди уличных собратьев. Собака проводила все время в одиночестве, отдушиной были женщины, которые пожалели пса и приносили ему еду.

- Нашла я собаку в начале мая. Мне показалось странным, что овчарка бездомная, поэтому кинула объявление в группу волонтеров. Люди рассказали, что знают этого пса: у него выбит один глаз, второй плохо видит, возле ребер какая-то шишка. Собака почти не ориентируется в пространстве, постоянно натыкается на прохожих, не умеет переходить дорогу. При мне пса едва не сбила машина. Он по своему обыкновению пошел на красный свет, я кинулась за ним. Авто затормозило буквально в паре сантиметров от него, у меня чуть сердце не выскочило. Я поняла: нужно его забирать с улицы. Собака не приспособлена к такой жизни, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Казина, женщина, выхаживающая пса.

Псу предстоит до конца жизни принимать препараты Фото: Предоставлено героем публикации

Собака получила кличку Вулкан и сразу же отправилась на передержку. Первый месяц все было хорошо. Собака привыкала к новой жизни, училась контактировать с собратьями. Внезапно 9 июня псу стало плохо, его экстренно отвезли в клинику.

- У Вулкана начались приступы. Это страшное зрелище. Пес пытается, но не может ходить, его заносит в стороны, он падает. У него отвисает челюсть, трясется голова, немеет морда. Плюс его единственный глаз дергается, поэтому он не может различать предметы. Мы подумали, что у Вулкана инсульт - и это конец, - поделилась Екатерина.

История жизни по диагнозам

Неравнодушные люди открыли сбор денег для лечения семи-десятилетней собаки. С каждым новым исследованием открывается страшное прошлое пса. Его били, в него стреляли, и как Вулкан выжил - непонятно никому.

Инсульт специалисты исключили, сказали, что у собаки подозрение на опухоль. Поэтому назначили УЗИ, СКТ и рентген. Последнее исследование повергло в шок бывалых ветеринаров. Кстати, опухоль исключили.

рентген повергло в шок ветеринаров Фото: Предоставлено героем публикации

- Вулкана положили на стол, сделали первый снимок, и рентгенолог говорит: «Это что, пуля?» Я там чуть не умерла. И да, на снимке прям пуля. Причем сначала сказали, что от «воздушки», но потом предположили, что от настоящего оружия, не пневматического. Пуля застряла в легком, до сердца не дошла чуть-чуть. Пес с ней живет и достать ее невозможно. Во-первых, пуля обросла тканью, во-вторых - поскольку собака взрослая, начались возрастные изменения в костях. Для извлечения пули необходимо раскрывать грудную клетку, раздвигать ребра, и есть риск того, что нормально они не срастутся, - сообщила Екатерина.

Пуля, по словам специалистов, не нанесла серьезного урона легкому Вулкана. С ней пес сможет жить. Парадокс в том, что не пуля - причина тяжкого состояния собаки. Вулкан страдает от последствий избиения человеком. Со стороны выбитого глаза у пса переломана носовая пазуха. Также ветеринары зафиксировали хронические изменения в гипофизе мозга и в желудках мозга. То есть собаку много-много раз били по голове.

Вулкану требуется дорогостоящее лечение Фото: Предоставлено героем публикации

Специалисты диагностировали у Вулкана менингоэнцефалит - воспаление в головном мозге. Эти проблемы и вызывают у собаки тяжелые состояния, которые ветеринары охарактеризовали как неврологические приступы. Ко всему прочему, в сердце пса нашли паразитов, диагноз: «дирофиляриоз».

Боится поводков и мужчин

- Один из самых важных сигналов болезни пса - он позволял мужчине, который занимается перевозкой животных, таскать себя на руках. В обычном состоянии Вулкан попытался бы спрятаться. Настолько собаке было плохо, - вспоминает Екатерина.

Любой мужчина вызывал у Вулкана панический страх. Пес пытался убегать, забивался в углы. Вторая боязнь - ошейников. Ситуация та же самая: паника, попытка бежать подальше. Третья фобия - поводки, на них аналогичная реакция. Видимо, собака натерпелась за жизнь от человека мужского пола, который избивал бедное животное всем, что попадется под руку.

Пуля задела, по словам специалистов, не нанесла серьезного урона легкому Фото: Предоставлено героем публикации

Хозяев Вулкана вычислить не удалось, даже примерное место, где могла жить собака. Пса могли выкинуть подальше от дома, либо он сам сбежал от тиранов. Все признаки говорят о том, что Вулкан жил в доме, вероятно, на цепи.

Люди с большими сердцами

Неравнодушные люди отозвались на призывы помочь псу с тяжелой судьбой. Кто-то оплачивает передержку, кто-то помогает с особым кормом для собак с белковой недостаточностью. Хабаровчане оплатили Вулкану пребывание в стационаре, дорогостоящие исследования, антибиотики для снятия воспаления, противосудорожные препараты.

Лечение собаки только в первые три дня обошлось в 45 тысяч рублей в общей сложности. Сейчас специалистам предстоит снять Вулкану воспаление, затем взять контрольные анализы, и если все будет в порядке, давать противосудорожные препараты. На такой терапии пес будет находиться пожизненно, чтобы снизить число приступов и облегчить их. Лечение Вулкана - не из дешевых, для одной Екатерины это слишком большая сумма.

Любой, кого тронула история овчарки Вулкана, может помочь в лечении собаки. Контакт для связи: +7 962 151-38-59 Екатерина Казина.