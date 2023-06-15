Дмитрию Тарасову было 44 года Фото: пресс-служба ХК "Амур"

В Хабаровске на 45-ом году жизни скончался воспитанник «Амура» Дмитрий Тарасов. Информация о скоропостижной кончине форварда 14 июня поступила от официальных лиц «Амура».

Карьерный путь

Карьеру на взрослом уровне нападающий начал в составе «СКА-Амура» в Суперлиге. После переименования команды в «Амур» Тарасов провел восемь сезонов в Хабаровске. В активе игрока до сезона 2006/2007 года было 279 матчей, за которые он успел набрать 103 очка (44 гола и 59 результативных передач - прим. ред.).

После успешного сезона с возвращением «Амура» в Суперлигу нападающий подписал контракт с уфимским «Салаватом Юлаевым», в составе которого стал чемпионом России в 2008 году.

С приходом эры КХЛ Дмитрий Тарасов подписал пробный контракт с московским «Динамо», но по его завершении перебрался в другой столичный клуб - «Спартак». Сезон 2009/2010 игрок начал в Новосибирске, подписав, а затем продлив соглашение с «Сибирью».

Возвращение в родной город произошло в 2011 году. Дмитрий Тарасов сразу же примерил роль капитана клуба. Успешное выступление нападающего было отмечено, и он провел в составе дальневосточного коллектива еще несколько сезонов, пока не заявил о завершении профессиональной карьеры в ноябре 2017 года.

За несколько лет выступлений в «Амуре» Дмитрий Тарасов стал лидером команды по числу проведенных матчей в чемпионатах страны.

- Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия, - говорится в официальном сообщении хоккейного клуба.

В социальных сетях фанаты «тигров» с теплотой вспоминают выступления Тарасова на хабаровском льду.

- Лучшей тройкой нападающих была Петружалек - Врана - Тарасов, - вспоминает Александр, житель Хабаровска.

Инициативная группа начала составлять обращение к руководству команды с целью вывести номер «14» из оборота в память о капитане, игроке и рекордсмене «Амура».